Zeytin üreticilerine uyarı - Son Dakika

Zeytin üreticilerine uyarı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, zeytincilikle uğraşan çiftçileri uyararak, "Tuzaklarda çok sayıda ergin yakalandığı ve ayrıca pamuklu bit zararlısına da rastlanıldı" dedi.

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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, zeytincilikle uğraşan çiftçileri uyararak, "Tuzaklarda çok sayıda ergin yakalandığı ve ayrıca pamuklu bit zararlısına da rastlanıldı" dedi.


2020 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereğince uygulanan Zeytin Entegre Mücadele Projesi kapsamında Bilecik İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelince örnekleme ve kontrol yöntemleri kullanılarak zeytin bahçelerini gezdiler. Zeytin bahçelerinde pek çok zararlı, hastalık ve yararlı tür bulunmakta olduğunu anlatan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bu zararlı ve yararlıların yıl içindeki popülasyon değişimleri ile zararlı türlerin ekonomik zarar eşiklerine, hastalık için ise mücadeleye başlama zamanlarının belirlenebilmesi için 1-2 haftada bir ya da daha sık aralıklarla periyodik sayım ve kontrolleri yapılmaktadır. Bu bağlamda; İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube personellerinden Ziraat Mühendisi Yasemin Çam ve Ziraat Mühendisi Selcen Erol, entegre mücadele üreticilerini ziyaret ederek bilgilendirme yaptı. Biyoteknik mücadele kapsamında asılan tuzakların kontrolü yapıldı. Tuzaklarda zeytin güvesi ergini tespit edildi. Zeytin güvesi yılda 3 döl verir. Şu an arazi çalışmalarında çiçek dölünde olduğunu gözlemlendi. Zeytinin önemli bir zararlısı olan güve, bu dönemde çiçek somaklarına yumurta bırakır. Yumurta paketleri 15-20 gün sonra açılır. Çıkan larvaların beslenmesi sonucu zarar verir. Tuzaklarda çok sayıda ergin yakalandığı ve ayrıca pamuklu bit zararlısına da rastlanıldığı için zeytin üreticilerimizin 50g/l Deltamethrin 15ml/100lt suya 21 gün, 400g/l dimethoate 100ml/100lt suya 21 gün(larva yaprak çiçek nesli), 50g/l lambda cyhalotrin 15ml/100lt suya 21 gün (çiçek nesli) kullanarak mücadele etmeleri bu yıl ürün kayıplarını önleyici etki yapacaktır" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 03:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytin üreticilerine uyarı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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