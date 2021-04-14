Zeytin üreticisi ve alıcısına büyük kolaylık

-Saruhanlı Belediyesi'nin Apak Mahallesinde yapımına başladığı zeytin alım yerinin kaba inşaatı tamamlandı

MANİSA - Saruhanlı Belediyesi tarafından zeytin alımı yapan firmalar ve zeytin üreticilerine büyük kolaylık sağlayacak olan Apak Mahallesindeki zeytin alım yerinin kaba inşaatı tamamlandı.

Toplam 122 bin 500 dekar zeytin arazisi bulunan, yıllık 36 bin ton zeytin ve 5 bin 300 ton zeytinyağı üretimi yapılan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde zeytin alımı yapan firmalar ve üreticiler için büyük kolaylık sağlayacak olan zeytin alım yeri projesini hayata geçiren Saruhanlı Belediyesi Apak Mahallesindeki tesisinin kaba inşaatını tamamladı. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçede zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Apak Mahallesinde yapımına başladıkları zeytin alım yeri projesinin kaba inşaatının tamamlandığını bildirdi.

Üretici mahsulünü satmakta kolaylık yaşayacak

Başkan Bilgin, Apak Mahallesinin girişinde inşa ettikleri ve 4 işyerinden oluşan binanın yapımında sona gelindiğini kaydetti. İnşaatın tamamlanmasının ardından buradaki işyerlerini zeytin alımı yapan firmalara kiralayacaklarını, böylece zeytin üreticisi ile alıcıyı buluşturacaklarını, bu sayede üreticinin mahsulünü satmasında kolaylık sağlamış olacaklarını ifade etti.

Saruhanlı'da 122 bin 500 dekar zeytin arazisinin bulunduğunu belirten Başkan Bilgin, ilçede yılda ortalama 36 bin ton zeytin, 5 bin 300 ton da zeytinyağı üretildiğini söyledi.

Ekonomisi tarıma dayalı olan Saruhanlı'da çiftçi ve üreticinin lokomotifi olmak için daha öncede çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Başkan Bilgin, bu doğrultuda üreticinin önünü açmak için buna benzer yeni projelerin hazırlığı içinde olduklarını da dile getirdi.

Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını kaydeden Başkan Bilgin şunları söyledi: "Apak Mahallemizde yapmakta olduğumuz zeytin alım ofislerinin kaba inşaatı bitmek üzere. Buradaki amacımız Apak Mahallesi ve çevresindeki zeytin üreticilerimizin bu işi yapan tüccarlarla buluşturmak ve üreticilerimizin ürettikleri ürünleri değerinde satabilmeleri adına hayata geçirdiğimiz bir proje. Biz göreve geldiğimizden beridir sürekli söylüyoruz. Üretim olmazsa yemek olmaz, emek olmazsa alın terinin karşılığını alamazsın diye düşündüğümüzden dolayı görev sürecimiz boyunca her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Apak Mahallemize ve Saruhanlı'mıza hayırlı olsun."