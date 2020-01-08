"Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Sektörü" konulu toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Sektörü' konulu toplantı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

"Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Sektörü" konulu toplantı yapıldı

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında " Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Sektörü" konulu toplantı yapıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında " Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Sektörü" konulu toplantı yapıldı.


Valilik toplantı salonunda toplantıya Vali Soytürk başkanlık ederken, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu ile Zeytinyağı fabrikası sahipleri katıldı. Vali Soytürk, Zeytinyağı fabrikasının sahiplerinden kaliteli zeytin üretimi hakkında görüş ve önerilerini aldı. Vali Soytürk, Kilis Zeytinyağını dünya markası yapacaklarını, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirterek, fidan ekiminden, sofraya gelene kadar geçen süreci iyi yönetmek gerektiğini kaydetti. - KİLİS

Zeytinyağı, Zeytin, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
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