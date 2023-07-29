Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytin Havuzuna Giren Kişi İle İlgili İnceleme Başlattı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytin Havuzuna Giren Kişi İle İlgili İnceleme Başlattı

29.07.2023 21:03

Manisa'da bir zeytin işletmesinde çekilen videoda, çıplak bir kişinin zeytin havuzuna girerek insan sağlığına zararlı zeytinleri sepetlediği görülüyor. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Manisa'da çekildiği iddia edilen, bir şahsın üretim tesisinde zeytin dolu tankın içine girip sepetleri doldurduğu anlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlatırken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Görüntülerdeki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ZEYTİN DOLU TANKIN İÇİNE GİRİP SEPETLERİ DOLDURDU

Manisa'da çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Bir üretim tesisinde bir şahsın zeytin dolu tankın içine girerek sepetleri doldurduğu görüldü.

Zeytin Üretiminde Skandal Görüntüler Ortaya Çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Polis zeytin tankına giren Muharrem İ.'yi Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Muharrem İ.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, inceleme başlatıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır."

Zeytin Üretiminde Skandal Görüntüler Ortaya Çıktı
Kaynak: İHA
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