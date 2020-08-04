Zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yeniden yangın çıktı - Son Dakika

Bölgede yaşayan bazı mahalle sakinleri de ekiplere destek veriyor.

Havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahalenin sürdüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, Pınardere ve Emirdoğan mahallelerindeki ormanlık alana sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

İmamköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının çıktığı bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları yürüttüğü sırada yeniden yangın çıktı.

Aydın 'da sabaha karşı kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alandaki yangın, ormanlık alana sıçradı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:47

Kaynak: AA

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