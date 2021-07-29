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Zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2021'in ilk yarısında 136 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2021'in ilk yarısında 136 milyon dolara ulaştı

29.07.2021 16:03
Zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2021'in ilk yarısında 136 milyon dolara ulaştı, System.String[]

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden zeytin ve zeytinyağında 2021 yılının ilk yarısında 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden zeytin ve zeytinyağında 2021 yılının ilk yarısında 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatımız 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir kayıp yaşadı.

Türkiye, 2021 yılının ilk yarısında 10 milyar 100 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç ederken, zeytin ve zeytinyağı sektörümüz gıda ihracatımızın yüzde 1,3'lük kısmını yaptı.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatımızın alt kalemlerine bakıldığında, en büyük payı miktar bazında yüzde 8 artışla 44 bin ton, tutar bazında ise yüzde 5 artış ile 77 milyon dolar ihracat ile sofralık zeytin alıyor.

Sofralık zeytini yaklaşık 55 milyon dolar ihracat ile zeytinyağı ve yaklaşık 4 milyon dolar ihracat ile prina yağı izlemektedir.

2020-21 sezonunda 300 milyon doları ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.

Türkiye geneli zeytin, zeytinyağı ve prina yağı sektöründe en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya olmuştur. Almanya'yı ABD, Irak, Romanya ve İspanya takip etmektedir.

İhracatımızda değer olarak en fazla artış gösteren ülkeler ise İspanya, İran ve Avustralya.

Birliğimiz 2021 yılının Ocak – Haziran döneminde 79 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi'nin tarım ihracatına katkı sağladı.

Yıllık 400 bin tona ulaşan zeytinyağı tüketiminin, 391 bin tonluk büyük dilimini ithalatla karşılayan ABD, dünya genelinde zeytinyağı ihracatında en hızlı genişleme sağlayabileceğimiz birkaç ülkeden biri olarak bizim için öne çıkıyor.

2019-20 sezonunda 33,5 milyon dolarlık tutarla Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında yüzde 30'luk pay ile açık ara birinci sırada yer alan ABD'ye, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 20 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihraç etmeyi başardık.

Hedefimiz büyük potansiyel arz eden bu pazardan daha fazla pay almak olduğu için Şubat ayında Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğümüz Turquality Projemiz kapsamında ABD pazarında gıda sektöründeki öncü ithalatçılara, otel ve restoranların satın alma direktörlerine zeytinyağımızı Hibrit Tadım etkinliğiyle tanıttık.

Türk zeytinyağı, özellikle Covid-19 virüsüne karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oynadığı önemli rol sebebiyle dikkatleri üzerine çekti.

UNLV (University of Nevada-Las Vegas/ Las Vegas Üniversitesi) ve Caesars Entertainment ortaklığında kurulan yenilikçi turizm teknolojileri ve mutfak laboratuvarı bulunan Black Fire İnovasyon Merkezi'nin mutfak etkinlik alanında tadım ve tanıtım etkinliği gerçekleştirilen Türk Zeytin ve Zeytinyağları katılımcılardan büyük beğeni topladı.

2021 yılında Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği olarak, İtalya'da EVO IOOC ve Lodo Guide, Japonya'da Japan Olive Oil Prize ve Olive Japan, İngiltere'de London IOOC ve ABD'de NYIOOC World Olive Oil Competition yarışmalar başta olmak üzere, 10'un üzerinde uluslararası yarışmaya ürün gönderimi konusunda üyelerimize destek verdik.

150'den fazla firmanın toplamda 500'e yakın zeytinyağı numunesinin yurtdışındaki bu yarışmalara gönderimine aracılık ettik ve şu ana kadar sonuçları açıklanan yarışmalarda Türk zeytinyağları 298 ödül kazandı.

ABD'de New York'da düzenlenen NYIOOC World Olive Oil Competition yarışmasında Türk firmaları toplam 44 ödül kazandı.

Firmalarımız, İtalya'da düzenlenen EVO-IOOC zeytinyağı yarışmasında 68, Japonya'da gerçekleştirilen JOOP yarışmasında 70, Olive Japan yarışmasında ise 33 adet ödülü, London IOOC yarışmasın da ise 83 ödülü Türkiye'ye getirdi.

Verdiğimiz desteğin meyvelerini topluyor olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Ödül alan firmalarımızın göstermiş oldukları başarılarından ve Türk zeytinyağının tanıtımına sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyoruz.

Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar ile üyelerimize bu ortamda da tanıtım ve pazarlama konusunda destek olmaya devam ediyoruz. Normalleşmeyle birlikte fiziksel faaliyetlerimize de ağırlık verdik.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda düzenlediğimiz "Alım Heyeti Organizasyonu" yüzden fazla ikili iş görüşmesine sahne oldu.

Fuara Bahreyn, Bulgaristan, Hırvatistan, Kamerun, Kırgıziksan, Moritanya, Moldova ve Nijer'den ithalatçılar katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre yeni dikim ağaçlarımızın verimli hale gelmesiyle birlikte sofralık zeytin rekoltemiz 1 milyon 200 bin tona, zeytinyağı rekoltemiz ise 650 bin tona ulaşması hedeflenmektedir.

Bu rekoltelere ulaştığımız takdirde sofralık zeytinde dünya birinciliği Türkiye'nin olurken, zeytinyağında da ikinci sıraya ülkemizin adı yazılacaktır.

Böylelikle Türkiye, üretimde bu seviyelere ulaştığı takdirde ihracatta da dünya genelinde fiyat yapıcı konuma gelecektir.

Hedefimiz zeytinyağı ve sofralık zeytin ihracatında hedefimiz ambalajlı ürün ihracatını arttırmak ve 2025'te 1.5 milyar dolar dövizi ülkemize kazandıracak konuma gelmek.

Zeytinyağı, İhracat, Türkiye, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2021'in ilk yarısında 136 milyon dolara ulaştı - Son Dakika


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