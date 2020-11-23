Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor - Son Dakika

Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor

23.11.2020 11:13

Yaklaşık 5 milyon ağaç varlığıyla zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip Hatay'ın, Altınözü ilçesindeki 300 yıllık zeytinyağı tesisinden dönüştürülen Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi, açıldığı günden bu yana 60 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Yaklaşık 5 milyon ağaç varlığıyla zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip Hatay'ın, Altınözü ilçesindeki 300 yıllık zeytinyağı tesisinden dönüştürülen Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi, açıldığı günden bu yana 60 bin ziyaretçiyi ağırladı. Tokaçlı Mahallesi'nde atıl durumdaki 300 yıllık zeytinyağı tesisi, 2017 yılında Altınözü Kaymakamlığı koordinasyonunda, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Altınözü Belediyesi ve özel bir vakıf tarafından restore edildi ve "Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi" olarak turizme kazandırıldı. Atla zeytin kırılması için kullanılan mengeneden, zeytinyağlarının tutulduğu kuyulara kadar zeytinin yağa yolculuğunda kullanılan tüm eski ve geleneksel aletlerin sergilendiği müze, 2017 yılından bu yana 60 bin yerli ve yabancı misafiri ağırladı. Gelen misafirler, müzedeki bilgi panolarından ilçedeki zeytincilik faaliyetlerinin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı çeşitliliğini ve ürünlerin yapılışına dair bilgi edinebiliyor ve sinevizyon odasında bunların videolarını izleme şansı buluyor. Müzedeki bir odada sergilenen zeytin ve zeytinyağı çeşitleri de satışa sunularak ilçe halkına gelir kapısı oluşturuyor. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılından önce 300 yıllık bir mengene olarak işletilen tesisin günümüzde müze olarak turizme ciddi katkı sunduğunu söyledi. Müzenin, ilçenin ve zenginliklerinin tanıtımına olumlu etkileri olduğunu belirten Sarı, şöyle devam etti: "Biz müzemizde sergilenen mengene ve üretimde kullanılan eski aletlerin işlevselliğini ve tarihçesini göstermek adına 2017 yılında burayı müze yapmaya karar verdik. Buraya gelen ziyaretçilerimiz eski mengeneden zeytinyağının nasıl çıkarıldığını, el emeğiyle eski tekniklerle nasıl üretildiğini göstermeye çalıştık. Gelen ziyaretçilerimiz hem ilçemize ait zeytin çeşitlerinin tarihçesi hakkında bilgi sahibi oluyor hem de zeytinyağının ilk dönemlerden bugüne kadarki süreciyle, faydalarını bilgilendirme tablolarında okuyabiliyor. 2017'den beri de müzemizin yerli ve yabancı olmak üzere 60 bin civarında ziyaretçisi oldu." Sarı, daha fazla ziyaretçiyi müzeye beklediklerini sözlerine ekledi. Ziyaretçilerden Özlem Dal da ilk kez böyle zeytin ve zeytinyağı üzerine kurulu bir müzede bulunduğunu ve çok etkilendiğini söyledi. Müzeyi ziyaret eden Sare Çilingir, burayı çok beğendiğini belirterek "Mistik bir havası var ve ben ilk kez zeytin müzesi geziyorum, gerçekten çok etkilendim." diye konuştu. Ziyaretçilerden Mustafa Kemal Kalkan da müzelerin yaşanılan yerler olduğunu belirterek zeytin müzesinde de gezerken geçmişi yaşadığını aktardı.

Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor
Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor
Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor
Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor

Zeytinyağı, Altınözü, Zeytin, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor - Son Dakika


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