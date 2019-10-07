Son Dakika Haberleri: Zeytin ve zeytinyağı rekoltesi açıklandı
Son Dakika Ekonomi Zeytin ve zeytinyağı rekoltesi açıklandı

Zeytin ve zeytinyağı rekoltesi açıklandı

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "2019 yılı sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon 110 bin ton, dane zeytin üretiminin 1 milyon 515 bin ton ve zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olacağı öngörülmektedir.

Zeytin ve zeytinyağı rekoltesi açıklandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "2019 yılı sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon 110 bin ton, dane zeytin üretiminin 1 milyon 515 bin ton ve zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olacağı öngörülmektedir." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:56 
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