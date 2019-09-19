Zeytin ve zeytinyağı sektöründe büyük buluşma

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin (EZZİB) organize ettiği ortak akıl toplantısının ikincisi Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlendi.



Zeytinyağı üretiminde 650 bin ton rekolteyle dünya ikinciliğini, sofralık zeytin üretiminde ise 1 milyon 200 bin tonluk rekolte ile dünya liderliğini hedefleyen Türkiye, zeytin ve zeytinyağı sektöründe üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçılar ortak akıl toplantıları programında bir araya geliyor.



Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi işbirliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, EZZİB olarak zeytin ve zeytinyağı üretici bölgelerinde üreticisinden tüccarına, sanayicisinden ihracatçısına kadar tüm sektör paydaşlarımızı yerinde ziyaret edip konu ve sorunlarını dinlemek ve sektörde güç birliği oluşturarak sorunlara çözüm bulmak için çaba gösterdiklerini söyledi.



Sektörel ortak akıl toplantılarının ilkini 28 Ağustos tarihinde Mersin'in Mut ilçesinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Er, "İkinci toplantımızı da bugün ezan ve kilise çanı seslerinin birbirine karışmasını olağan bir durum olarak karşılandığı, kardeşliğin ve birlikteliğin şehri, 15 milyonu aşkın zeytin ağacı varlığı ile güneyin zeytinyağı deposu konumundaki Hatay'da gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin zeytinyağı üretiminin yüzde 9'unu Hatay karşılıyor. Halhali, Karamani, Gemlik, Savrani, Sarı Haşabi gibi yerel türlerindeki ağaç sayısını arttırarak Hatay önümüzdeki süreçte zeytin ve zeytinyağı sektöründe çok daha güçlü konuma gelebilecek noktada" şeklinde konuştu.



Hatay'ın zeytinyağı ihracatında yüzde 130 artış



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Hatay'ın zeytin ve zeytinyağı ihracatının 2016 yılında 8 milyon dolarken, 2017 yılında 13 milyon dolara çıktığı bilgisini veren EZZİB Başkanı Er, "Hatay'ın 2018 yılındaki zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 130 artarak 30 milyon dolara yükseldi. Bu başarıda emeği geçen bütün üretici ve ihracatçılarımızı kutluyorum" dedi.



Hatay'da zeytin ve zeytinyağı üretiminin Altınözü ve Antakya ilçelerinde yoğunlaştığını dile getiren Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de, Hatay'da zeytin ekim alanlarının her geçen gün arttığını, üretilen zeytinlerin işlendiği 128 adet zeytinyağı fabrikası bulunduğunu ifade etti.



"Afrin zeytinyağı Türk zeytinyağına zarar vermesin"



Hatay'da zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin markalaşma ve bölge imajının oluşturulması için bilinçlendirilmeleri konusunda destek talep eden Hikmet Çinçin, "Ortak bir markanın oluşturulması hem ürün kalitesinin artırılmasına hem de pazarlama hizmetlerinin daha etkin şekilde yerine getirilmesine katkı sağlayacaktır" dedi.



Hatay'ın zeytin ve zeytinyağı sektöründe daha hızlı gelişimi için Altınözü Zeytin ve Zeytin Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yapım çalışmalarının hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Çinçin, önümüzdeki sezon Afrin'den gelmesi söz konusu olan zeytinyağının Türk üreticisi, tüccarı ve ihracatçısını mağdur etmeyecek şekilde kurgulanması talebini sözlerine ekledi.



Altınözü 40 milyon zeytin ağacına sahip olabilir



Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur da, Altınözü'nde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 3 bin 750 çiftçi olduğunu, 3 bin 150 çiftçinin zeytin üreticisi olduğunu ifade ederken, "Bir insanın kendini geçindirecek kadar zeytin bahçesi varsa özgürdür. Altınözü özgür insanların yaşadığı bir şehir. Yerel zeytin çeşitlerinin korunması için çaba gösteriyoruz. 100 bin fidan ürettik. Coğrafi işaret çalışmalarımız devam ediyor. Altınözü'nde 6 milyon civarı zeytin ağacı var ancak 40 milyon zeytin ağacı dikilebilecek arazi var. Bu arazilere zeytin ağacı dikilebilmesi için hükümetimizden pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Altınözü'nde yaşayan nüfusun yüzde 90'ı köylerde yaşıyor. 4-5 bin nüfuslu köylerimiz var. Zeytin ağaçları, vatandaşlarımızı köylerinde beslediği için Altınözü'nde köyden göç yaşanmıyor" dile getirdi.



Altınözü'nde 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde 3. kez Zeytin Festivali düzenleyeceklerini vurgulayan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Altınözü zeytin ve zeytinyağının tanıtımı için çaba gösterdiklerini, kutsal meyve olarak tanımladığı zeytinyağına halel getirmeme gayreti içinde olduklarını belirtti. Sarı, Altınözü'nde Zeytin ve Zeytin Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmalarının hızla ilerlediğini ve Zeytincilik Araştırma İstasyonunda ise ihale aşamasına geldiklerini söyledi. - İZMİR