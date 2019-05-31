"Zeytin ve zeytinyağı var olduğu sürece Filistin mücadelemizi sürdüreceğiz"

ESAT FIRAT - İsrail
polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs
'te bulunan Mescid-i Aksa
'dan uzaklaştırılan 38 yaşındaki Filistinli aktivist Hatice
Huveys ve arkadaşları ramazan ayı boyunca haftada iki kez evlerinde pişirdikleri Filistin'in geleneksel yemeklerini, Harem-i Şerif'e en yakın noktada kendileriyle aynı durumu yaşayan Filistinlilerle tekbir ve dualar eşliğinde paylaşıyor.
Filistinlilerin deyimiyle adı Mescid-i Aksa ile özdeşleşen iki murabıtadan (gönüllü kadın muhafız) biri olan Huveys, 5 çocuk annesi olmasına rağmen İsrail polisine karşı gösterdiği cesur tavırlarıyla bölge halkı arasında adeta bir efsaneye dönüşmüş durumda.
İşgal altındaki Batı Şeria
'nın El-Halil kentindeki El-Halil Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptıktan sonra Mescid-i Aksa külliyesindeki kız okullarında tefsir dersi vermeye başlayan Huveys, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların inancındaki ve kalbindeki yerinin bilinciyle hareket ettiğini dile getiriyor.
Huveys, İsrail polisinin ihlallerine sessiz kalmayarak, Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen fanatik Yahudileri tekbirlerle protesto ettiği görüntülerle akıllara kazındı.
Defalarca İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Huveys ve "dava" arkadaşı Hanadi el-Halavani, gözaltında tutuldukları süre boyunca işkenceye maruz kalmış, hakarete uğramış ve birçok kez Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılmış.
Mescid-i Aksa'daki görevlerinin yanı sıra Huveys ve arkadaşı Halavani, İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılan Filistinli kadın ve erkeklerle dayanışmak üzere, ilk defa 2015 yılında evlerinde pişirdikleri yemekleri bu şekilde kendileri gibi uzaklaştırılanlarla paylaşmaya başladı.
Bir yandan Harem-i Şerif'te oluşturulan ders halkalarında dini ilimler öğrenirken ve öğretirken, diğer yandan Yahudilerin baskınlarına karşı burada nöbet tutarak, baskınlara tepki gösteren iki murabıta 27 Şubat'ta 6 ay süreyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezasına çarptırıldı.
Uzaklaştırma cezalarına rağmen Mescid-i Aksa'nın çevresinde faaliyetlerini sürdüren Huveys ile Halavani ve arkadaşları ramazan ayı boyunca da haftada iki defa evlerinde pişirdikleri Filistin'in geleneksel maklube, mendi ve yaprak sarması gibi yemeklerini yine Mescid-i Aksa "davası" için kutsal mabede en yakın noktada silahlı İsrail polislerinin gölgesinde, uzaklaştırılan Filistinlilerle paylaşıyor.