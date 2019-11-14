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Zeytin yağında doğru bildiğimiz yanlışlar

6 saat önce

Zeytin yağında doğru bildiğimiz yanlışlar Zeytin yağında renk ve donma derecesi kalite kriteri değilBALIKESİR - Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "Zeytin yağının rengi kalite kriteri değildir.

Zeytin yağında doğru bildiğimiz yanlışlar

Zeytin yağında renk ve donma derecesi kalite kriteri değil

BALIKESİR - Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "Zeytin yağının rengi kalite kriteri değildir. Zeytin yağının donma sıcaklığı kalite kriteri değildir" dedi.

Balıkesir'in dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden birisi olan Edremit Körfezi'nde hasat tüm hızıyla devam ederken "Tüketici kaliteli zeytinyağına nasıl anlar?" sorusuna Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak cevap verdi.

Mücahit Kıvrak, "Tüketicilerimizde aldıkları yağların tadına ve kokusuna evde bakabilirler. Zeytin yağı evlerde beklediği zaman, özellikle ağzı açık beklediği zaman kalite kayıplarına uğruyor. Kalite kayıplarına uğradığı için de evlerde özellikle bekleme esnasında mutlaka ve mutlaka şişelerinin ağzının kapalı olması ve koyu renk cam şişelerde beklemesi gerekiyor. Bunu yaptıkları sürece kaliteli zeytin yağı tüketmiş olurlar" dedi.

Zeytinyağından renk ve donma derecesinin kalite anlamına gelmediğinin altını çizen Kıvrak, "Üreticilerimizin basit bir şekilde renkten anlama veya buzdolabına koyduklarındaki donma şeklindeki yapmış oldukları deneyler bilimsel olarak herhangi bir şekilde önem arzetmemektedir. Çünkü zeytin yağının rengi kalite kriteri değildir. Zeytin yağının donma sıcaklığı kalite kriteri değildir" dedi.

Zeytin yağında doğru bildiğimiz yanlışlar

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Edremit, Zeytin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
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