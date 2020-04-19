Zeytin yaprağından gıda takviyesi hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytin yaprağından gıda takviyesi hazırlandı - Son Dakika

Zeytin yaprağından gıda takviyesi hazırlandı

6 saat önce

Zeytin ağacının kurutulmuş yaprağındaki bağışıklık sistemini güçlendiren oleuropein maddesi gıda takviyesi oldu.

Zeytin yaprağından gıda takviyesi hazırlandı, System.String[]

Zeytin ağacının kurutulmuş yaprağındaki bağışıklık sistemini güçlendiren oleuropein maddesi gıda takviyesi oldu. Korona virüs salgını sonrasında insanların vücut direncini ve bağışıklık sistemlerini güçlendiren gıda takviyeleri üzerine çalışan Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), zeytin ağacı yaprağındaki etken maddeyi saf hale getirerek gıda takviyesi yaptı.

Kronik rahatsızlığı olan ve vücut direnci düşük olanları etkileyen korona virüs pandemisi DÜBİT'i harekete geçirdi. Merkez, vücut direncini artıran, bağışıklık sistemini güçlendiren gıda takviyeleri ve ekstratlar üzerinde çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda vücut direncinin Covid-19 virüsü başta olmak üzere her hastalığa karşı arttırılması için AR-GE çalışmaları başlatıldı. Yapılan birçok çalışmanın yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren zeytin yaprağı üzerine birçok çalışma yapan DÜBİT, gıda takviyesi hazırlamayı başardı.

Zeytin ağacı yaprağından elde edilen ekstrat hakkında bilgi veren DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, zeytin yaprağının bağışıklık sitemini güçlendiren etkisinin bilindiğini belirterek, "Yeni bir şey değil ama Covid-19 pandemisinin ardından bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilere olan talep ve ilginin artmasıyla tüketicilerin bu gibi doğal ekstratlara olan ilgisi de arttı. Bunun karşılığında da üreticilere ciddi anlamda talep söz konusu, bağışıklık sisteminin güçlendiren ürünlerle alakalı olarak. DÜBİT olarak bizler burada tıbbi ve aromatik ürünlerden geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünleri, gıda takviyesi ürünleri üretiyoruz ve üniversitemizin tescilli markalarıyla da satışını yapıyoruz. ve bu pandeminin başlamasıyla birlikte de zeytin yaprağına olan talebin artmasıyla bizde bazı AR-GE faaliyetleri yürüttük. Aslında zeytin yaprağından evlerden de doğal ekstrat elde edilebiliyor" dedi.

ÇAY DEMLER GİBİ KULLANILIYOR

Hasırcı, zeytin yaprağının nasıl kullanıldığını ise şu şekilde anlattı:

"Kurutulmuş zeytin yaprakları çay demler gibi sıcak suyun içine atılarak demleniyor. Daha sonrasında zeytin yaprağında bulunan oleuropein aktif maddesini bu suya serbest bırakıyor. Aktif maddeden daha fazla edinebilmek için bu suyu uçurmak, yani bu zeytin yaprağının ekstratını elde etmek gerekiyor. Normalde kaynatılarakta uçurulabilir o su. Ancak birçok organik bileşen yüksek sıcaklıkta çözündüğü için kaynatılarak uçurulduğunda o aktif bileşeni de bir miktarda olsa kaybediyoruz. Bizler burada buharlaştırıcı ile bu ekstratın elde edilmesini sağlıyoruz. Yani bu zeytin yaprağını kaynattıktan sonra elde ettiğimiz su artı aktif madde bileşeninin suyunu burada uzaklaştırıyoruz. Normalde kaynatma işlemine gerek kalmaksızın bileşenin içindeki su buharla çekilerek kaynama derecesi düşürülüyor ve su çok daha düşün sıcaklıklarda kaynıyor. Daha sonra yine vakum etkisiyle su çekilerek yoğuşturuyoruz ve aktif ekstratı elde ediyoruz. Burada birkaç farklı deneme yaptık. Örneğin 50 santigrat derece suyun içine zeytin yaprağını attık. Sonra oda sıcaklığında demleme işlemi yaptık ve suyunu büyük oranda uzaklaştırdık. Elde ettiğimiz ekstratlar ile bağışıklık sistemini güçlendirmek için ister direk o elde ettiğimiz aktif maddeyi isterseniz de suyun içine koyarak uygulanabilir. Düzenli kullanımda da bağışıklık sistemini güçlendirdiği klinik deneylerle ortaya konmuştur" diye konuştu.

"İNSANLAR EVLERİNDE DE HAZIRLAYABİLİR"

Doç. Dr. Hasırcı, zeytin yaprağının etken maddesi olan oleuropeinin evde de alınabileceğini belirterek, "İnsanlar ticari ürün olarak bunu almak zorunda değiller. Bu yaptığım yöntemle evlerinde de bu ekstratı yapabilirler. Kurutulmuş zeytin yaprağı kolay elde edilen bir ürün. İster oda sıcaklığında ister 50 derecede bunun aktif maddesini suya bırakmasını sağlarlar. ve daha sonrasında da suyu kaynatarak uçurarak ekstratı elde edebilirler. Klinik deneyler gösteriyor ki deney grubunda bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip" diye konuştu.

"KORONA VİRÜS BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ OLANLARI ETKİLEMİYOR"

Doç. Dr. Uğur Hasırcı, korona virüsün bağışıklık sistemi güçlü olan insanları etkilemediğini ifade ederek, "Virüs kronik rahatsızlığı olan insanlarla birlikte bağışıklık sistemi zayıf insanlarda daha çok yıkıcı etkiye sahip oluyor. Dolayısıyla buna karşı korunmanın en önemli yöntemlerinden biri bağışıklık sistemini güçlendirmek. Birçok insan aslında korona virüsü taşıyor olmasına karşın en ufak bir belirti, en ufak bir semptom göstermiyor. Aslında bunun sebebi o insanların bağışıklık sisteminin güçlü olması. Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendiren birtakım besinler ve takviyeler alırsak, yayılmasını engelleyici tedbirler almak işin bir boyutu ve en önemli bir boyutu ama diğer bir boyutu da bu virüsle enfekte olduysak vücudumuzun bu virüsle savaşmasını sağlanmak için de bağışıklık sistemini güçlendirmemiz ve buna göre tedbirler almamız gerekiyor" dedi.

(Selçuk Akyol –Ali Yıldız/İHA)

Düzce Üniversitesi, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:55 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep         
16:37
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu         
16:36
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı         
16:08
F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi         
15:45
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı         
15:29
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük         
15:23
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük         
14:40
Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır         
14:16
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak         
14:06
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı         
13:46
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı         
13:38
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu         
13:18
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı         
12:55
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım         
12:53
2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor 2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor         
12:51
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti         
12:47
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin         
12:01
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı         
11:49
'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı 'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı         
11:49
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir         
11:47
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek         
11:45
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
11:42
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi         
11:13
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu         
10:46
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın         
10:45
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor         
10:36
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik         
10:28
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti         
10:27
Pınar Altuğ'dan, kıyafeti hakkında çirkin yorum yapan takipçisine sert tepki: Allah belanı versin Pınar Altuğ'dan, kıyafeti hakkında çirkin yorum yapan takipçisine sert tepki: Allah belanı versin         
10:26
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 16:53:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytin yaprağından gıda takviyesi hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]