Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir? - Son Dakika Magazin

Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?

7 saat önce

Zeytin yaprağı gerek kurutulduğunda çayı ile mucizevi şekilde zayıflamanızı sağlıyor, gerekse de bağışıklık sistemine fayda sağlıyor.

Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?, System.String[]

Zeytin yaprağı gerek kurutulduğunda çayı ile mucizevi şekilde zayıflamanızı sağlıyor, gerekse de bağışıklık sistemine fayda sağlıyor. Doğal yöntem olduğu için de masrafsız oluyor. Kilo şikayeti olanlar için hastane tedavileri baydıysa alternatif tıp bazen tek çözüm olabiliyor. Zeytin yaprağı da kilo şikayeti olanlar için doğru çözüm yolu oluyor.


Zeytin Yaprağının Faydaları Nelerdir?


Kurutulmuş zeytin yaprağı; Soğuk algınlığı, dizanteri, romatizma, cilt hastalıkları, zatürre, bronşit, mantar ve zona hastalıklarını tedavi eden mucizevi bir bitkidir. Evinizde kuruttuğunuz zeytin yaprağını çay halinde kullanabilirsiniz. Evinizde yoksa da aktarlarda bulabileceğiniz mucizevi yaprak, zayıflamada da bir numaralı şifalı bitkidir.


Bağışıklık sistemi zayıf olanlar için kurutulmuş zeytin yaprağı tüketmek oldukça önemlidir. Sistemdeki zayıflığı onarır ve güçlü bir bağışıklık sistemini vücuda kazandırır.


Cilt hastalıklarına birebirdir. Cildin genç ve parlak görünümü kazanması kullanılır.


Kurutulmuş zeytin yaprağı toz haline getirilip çay yapılır. Günde iki çay bardağı kurutulmuş zeytin yaprağı bir haftada kilolardan kurtulmanızı sağlar.


Zayıflamak için tok tutan zeytin yaprağı, kalori isteğini de azaltıyor. Dolayısıyla kalp hastalıklarına iyi geliyor.


Vücutta mikrop kapmış yaralara karşı oldukça faydalıdır. Özellikle taze yaralar için birebir olan zeytin yaprağı tozu uygulandığında yaralı bölgeyi mikroptan arındırır.


Sindirim sistemine ve bağışıklık sistemine zarar veren bileşenleri ortadan kaldırır. Sistemlerin performansını artırarak daha işlevsel olmasını sağlar.


Zeytin Yaprağı Neye İyi Gelir?


İster çay haliyle isterse de farklı karışımlarla hazırlanan zeytin yaprağı diyabet hastalığından kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Hastalıklara iyi gelmesi ve tedavi sürecini hızlandırması için günlük tüketimi faydalı olacaktır.


Kalp ve damar hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Hastalıklarla mücadele ederek vücudun eski metabolik faaliyetlerini kazanmasını sağlar.


Tansiyon ve şeker hastalarına iyi gelir. Çay halinde kullanıldığında yüksek tansiyonu kontrol ederken, bünyeye şeker dengesini de kazandırır.


Özellikle ayak kısmında şikayet edilen mantarların yayılmasını engelliyor, bununla birlikte oluşan mantarları da yok ediyor.


Sıtma hastalığı bulunanlar için bir bardak çayın mucizesi kısa zamanda yansıyor. Günde en fazla 2 bardak kurutulmuş zeytin yaprağı ile faydası bir hafta sürmeden görülebilir.


Strese de iyi geliyor. Stresli bir günün ardından bir bardak zeytin yaprağı çayı daha gevşemeye yardımcı oluyor. Günün geri kalanı stresten uzak devam ediyor.


Yorgunluğa da iyi gelir. Yorucu bir günün ardından enerjiye mi ihtiyaç duydunuz, zeytin yaprağı bu ihtiyacınızı giderebiliyor.


Hastalığı ağır olanlar mutlaka doktoruna danışmalıdır. Özellikle devam eden bir tedavisi olanlar için zeytin yaprağı tüketimi sorun oluşturabilir. Doktorun onayı üzerine kullanabilirler.

Zeytin, Çay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:04 
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