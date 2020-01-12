Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.


Kaza, Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen zeytin yüklü traktör Ulugöl mevkisinde devrildi. Römorkunda zeytin yüklü traktör, Ulugöl yolu rampasında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede traktör sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
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