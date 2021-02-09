Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi

09.02.2021 04:00
Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi

Zeytinburnu'nda şiddetli lodos nedeniyle beş katlı bir binanın çatısı uçtu.

Zeytinburnu'nda şiddetli lodos nedeniyle beş katlı bir binanın çatısı uçtu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan caddede park halindeki araçların üzerine düşen çatı dört otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Olay saat 22.30 sıralarında Veliefendi Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle beş katlı bir binanın çatısı yerinden koparak caddeye uçtu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddenin boş olması olası bir faciayı önledi. Yerinden koparak caddede park halindeki araçların üzerine düşen çatı dört otomobili kullanılamaz hale getirdi. Büyük bir gürültü ile yerinden koparak caddeye uçan çatıyı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği caddeyi her iki yönden şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bu sırada itfaiye ekipleri çatıdan koparak beş katlı binaya asılı kalan ve büyük bir tehlike arz eden parçayı da keserek aşağı düşürdü.

Üzerine çatının düşmesi ile kullanılamaz hale gelen dört otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildikten sonra yerinden koparak caddeye uçan çatı iş makinaları yardımı ile kaldırıldı. Ardından cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

ÇATI SALLANDI, DEPREM OLUYOR SANDIK

Lodostan dolayı çatısı uçan binada oturan Muallim Bıyık yaşananlarla ilgili olarak; "Lodos oldu, çatı önce sallandı, biz deprem oluyor sandık. Sonra pat, küt diye bir ses geldi. Olduğu yere düşünce biz çatı olduğunu anladık. Birkaç tane araba vardı, pert oldu gibi bir şey oldu. Yani Allah beterinden korumuş, cana geleceğine mala gelsin. Yaralı şükür yok" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi
Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi
Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi
Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi
Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi
Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi
Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi
Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi
Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Otomobil, İtfaiye, Lodos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

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