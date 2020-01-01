Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşan otobüs, hızını ayarlayamayarak durakta bekleyen... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşan otobüs, hızını ayarlayamayarak durakta bekleyen... - Son Dakika

Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşan otobüs, hızını ayarlayamayarak durakta bekleyen...

6 saat önce

Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşan otobüs, hızını ayarlayamayarak durakta bekleyen başka bir otobüse arkadan çarptı.

Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşan otobüs, hızını ayarlayamayarak durakta bekleyen..., System.String[]

Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşan otobüs, hızını ayarlayamayarak durakta bekleyen başka bir otobüse arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:54 Kaynak: İHA
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