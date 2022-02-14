Üye Girişi
Zeytinburnu açıklarında arızalanan tekne Yenikapı'ya çekildi - Son Dakika

Zeytinburnu açıklarında arızalanan tekne Yenikapı'ya çekildi

14.02.2022 20:46
Zeytinburnu açıklarında arızalanan tekne Yenikapı'ya çekildi

Zeytinburnu açıklarında arızalanan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) hızlı tahlisiye botuyla Yenikapı'ya çekildi.

Zeytinburnu açıklarında arızalanan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) hızlı tahlisiye botuyla Yenikapı'ya çekildi.

KEGM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zeytinburnu açıklarında makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek, Yenikapı Balıkçı Barınağına emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Zeytinburnu, Yenikapı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu açıklarında arızalanan tekne Yenikapı'ya çekildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:30 3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika toplanıyor! Ayrıntıları belirlenen taslaklar konuşulacak
20:26 KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahını etkiledi! İşte eski ve yeni fiyatlar
20:26 Pınar Gültekin davasında katil zanlısı Metin Avcı, mahkeme başkanının sorusuna verdiği cevapla kan dondurdu!
20:24 Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu
20:23 Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak
20:22 Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
19:31 26 güzergaha radar koyuldu, kurallara uymayanları ceza bekliyor!
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
19:28 Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar! TFF, teklif yapan kurumlara ek süre tanıdı
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 20:52:44. #1.11#
SON DAKİKA: Zeytinburnu açıklarında arızalanan tekne Yenikapı'ya çekildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement