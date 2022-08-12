Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği havadan görüntülendi - Son Dakika
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Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği havadan görüntülendi

12.08.2022 20:18

Zeytinburnu açıklarında deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası havadan görüntülendi.

Zeytinburnu açıklarında deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası havadan görüntülendi. Denize dökülen mazotun havadan kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilecek büyüklükte olduğu görüldü.

Zeytinburnu'na bir liman çevresinde geniş bir alana yayılmış mazot tabakası görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde mazotun yayıldığı alan net bir şekilde gözler önüne serildi. Geçen yıl kirliliğin artmasından dolayı müsilaj kabusu yaşayan Marmara Denizi bu yılda kirlilik haberleri ile zaman zaman gündeme geliyor. Deniz yüzeni kaplayan mazot tabakası sahilden bakıldığı zaman gözükmesi mümkün olmasa bile dron görüntüleri ile ortaya çıktı. Gemilerin mazot tabakasının üzerinden geçmesiyle daha geniş bir alana yayıldığı çekilen görüntülere yansıdı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun - İHA)

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği havadan görüntülendi - Son Dakika

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