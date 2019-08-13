ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
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(ek bilgilerle yeniden) ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI (1)Haber: Çağatay KENARLI -Alper KORKMAZ / İstanbul DHAZeytinburnu açıklarında henüz bilinmeyen bir neden ikisi de Liberya bandıralı yakıt tankeri ile kuru yük gemisi çarpıştı.
(ek bilgilerle yeniden) ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI (1) Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:51 Kaynak: DHA
Haber: Çağatay KENARLI -Alper KORKMAZ/ İstanbul DHA
Zeytinburnu açıklarında henüz bilinmeyen bir neden ikisi de Liberya bandıralı yakıt tankeri ile kuru yük gemisi çarpıştı. Kazaya Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ediyor. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gemilerde hasar meydana geldiği öğrenildi.
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