Son Dakika Haberleri: ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
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ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI

5 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAZEYTİNBURNU açıklarında Liberya bandıralı yakıt tankeri ile bir kargo gemisinin çarpıştığı kazayla ilgili gündüz görüntüleri.Kaza yapan gemilerde görevli mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, iki gemide de maddi hasar oluşmuştu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
ZEYTİNBURNU açıklarında Liberya bandıralı yakıt tankeri ile bir kargo gemisinin çarpıştığı kazayla ilgili gündüz görüntüleri.
Kaza yapan gemilerde görevli mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, iki gemide de maddi hasar oluşmuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:45 Kaynak: DHA
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