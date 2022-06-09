Zeytinburnu açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Zeytinburnu açıklarında makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı. ???????
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