Zeytinburnu açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina 'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı. ???????

Kaynak: AA

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