1 haftadır beşik gibi sallanan ilimizle ilgili korkutan uyarı: 7 ve üzeri deprem olabilir

Kaynak: DHA

Ali Yerlikaya, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE YANGIN,HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR-2 - Son Dakika

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