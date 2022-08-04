İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE YANGIN,HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR-2 - Son Dakika
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İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE YANGIN,HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR-2

04.08.2022 13:06

ZEYTİNBURNU Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar tahliye ediliyor.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Ali Yerlikaya, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE YANGIN,HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR-2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE YANGIN,HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR-2 - Son Dakika
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