ZEYTİNBURNU Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar tahliye ediliyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Ali Yerlikaya, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE YANGIN,HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR-2 - Son Dakika
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