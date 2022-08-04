ZEYTİNBURNU'NDA YANAN HASTANEDEN BAZI HASTALAR PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ'NE GETİRİLDİ - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA YANAN HASTANEDEN BAZI HASTALAR PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

04.08.2022 16:58
ZEYTİNBURNU'NDA YANAN HASTANEDEN BAZI HASTALAR PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

ZEYTİNBURNU Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde saat 12.30 sıralarında çıkan yangın sonrasında tahliye edilen bazı hastalar ambulanslarla Yeşilköy'de bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne getirildi.

ZEYTİNBURNU Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde saat 12.30 sıralarında çıkan yangın sonrasında tahliye edilen bazı hastalar ambulanslarla Yeşilköy'de bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne getirildi.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde çıkan yangın sonrası yaşlı ve hastalar, tekerlekli sandalye ve sedyelerle dışarı çıkarıldı. Bazı hastalar ambulanslarla Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi. Kontrolleri yapılan hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA YANAN HASTANEDEN BAZI HASTALAR PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ'NE GETİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA YANAN HASTANEDEN BAZI HASTALAR PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ'NE GETİRİLDİ - Son Dakika
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