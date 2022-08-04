Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde çıkan yangın sonrası yaşlı ve hastalar, tekerlekli sandalye ve sedyelerle dışarı çıkarıldı. Bazı hastalar ambulanslarla Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi. Kontrolleri yapılan hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ZEYTİNBURNU'NDA YANAN HASTANEDEN BAZI HASTALAR PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ'NE GETİRİLDİ - Son Dakika

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