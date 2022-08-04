Büyük hasar havadan görüntülendi
Ersan SAN - İSTANBUL DHA - Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi yangın sonrası havadan görüntülendi. Tamamen söndürülen yangın sonrası hastanenin büyük oranda zarar gördüğü görülüyor.
Kaynak: DHA
Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › YANGIN SONRASI BALIKLI RUM HASTANESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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