YANGIN SONRASI BALIKLI RUM HASTANESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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YANGIN SONRASI BALIKLI RUM HASTANESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

04.08.2022 17:33
YANGIN SONRASI BALIKLI RUM HASTANESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi yangın sonrası havadan görüntülendi.

Büyük hasar havadan görüntülendi

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi yangın sonrası havadan görüntülendi. Tamamen söndürülen yangın sonrası hastanenin büyük oranda zarar gördüğü görülüyor.

YORUMLAR
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Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi ZEYTİNBURNU'NDA YANAN HASTANEDEN BAZI HASTALAR PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ'NE GETİRİLDİ ZEYTİNBURNU'NDA YANAN HASTANEDEN BAZI HASTALAR PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ'NE GETİRİLDİ
Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YANGIN SONRASI BALIKLI RUM HASTANESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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