Son dakika haberi: Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Kentsel dönüşümde yarım kalan projenin planı çözüldü - Son Dakika

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde '2 Yılda Neler Oldu' toplantısı gerçekleşti

-Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy '2 Yılda Neler Oldu' toplantısında konuştu

' Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresi boyunca Zeytinburnu'nda yapılan çalışma, proje ve yatırımları değerlendirdi. Kentsel dönüşüm projelerine devam ettiklerinin altını çizen Arısoy, '4 ayrı bölgede kentsel dönüşüm uygulamamız devam ediyor. Birisinin inşaatı yükseliyor, birisinin ihalesi dün yapıldı. Çırpıcı'da özel sektör tarafından başlatılıp, yarım kalan projenin planını çözdük. Orada da inşaat hızlanıyor' dedi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde '2 Yılda Neler Oldu' adlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresi boyunca Zeytinburnu'nda yapılan çalışma, proje ve yatırımları değerlendirdi. Düzenlenen programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Tarhan, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

ZEYTİNBURNU'NUN KALBİNDE YENİ BİR YEŞİL ALAN

Görevinin 2'nci yılında, ilçede yapılan proje ve yatırımlarla ilgili bilgi veren Başkan Arısoy, 'Bugün göreve başlayışımızın ikinci yılı doluyor. 2 yıl önce 9 Nisan'da görevi devralmıştık, bu süreçte evimize, memleketimize büyük emekler verdik. Verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın ve bazı şeyleri yoluna koymuş olmanın huzuru ve mutluluğu içindeyim. En önem verdiğimiz işlerden biri, Zeytinburnu'nun tam ortasına yeni bir yeşil alan kazandırıyoruz. Askeri lojmanların tasfiyesiyle meydana gelen alana Millet Bahçesi inşaatımız tamamlanmak üzere ve haziranda kullanıma açılmasını planlıyoruz' diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ DEVAM EDİYOR

İlçede başlatılan kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili açıklama yapan Arısoy, 'Öte yandan seçimde karşımıza çıkan, belediyemizin başlatmış olduğu, kentsel dönüşüm meseleleri vardı. 4 ayrı bölgede kentsel dönüşüm uygulamamız devam ediyor. Birisinin inşaatı yükseliyor, birisinin ihalesi dün yapıldı, biri Merkezefendi Arnavut Mahallesi'nde kentsel dönüşümün konsept projesi onaylandı. Bu bağlamda mayısta hak sahipleriyle oturup, müzakerelere başlayacağız. Çırpıcı Mahallesi'nde özel sektör tarafından başlatılıp, yarım kalan projenin planını çözdük. Orada da inşaat hızlanıyor. Kentsel dönüşümle ilgili sözlerimizin tamamını yerine getirip, işleri yoluna koyduk. İlerlemeye de devam ediyoruz' dedi.

MİLLET BAHÇESİ VE MİLLET CAMİİ İNŞAATINA BAŞLANDI

'Zeytinburnu'nun kalbinde askeri lojmanların tasfiyesi ile bir Millet Camii inşaatımız başladı. Biz ihale ettik, önümüzdeki günlerde de temelini atacağız. Sadece ibadet mekanı değil aynı zamanda sosyalleşme mekanı, taziye evi ve emekliler kıraathanesi ile Zeytinburnu'nun sembollerinden birisi olacak' diyen Başkan Arısoy, sözlerine şöyle devam etti:

'Kültür merkezimizin yanında çok amaçlı bir salon projemiz var. Ayrıca ilçemize yeni bir kültür sanat merkezi de kazandırdık. 'Kazlıçeşme Sanat' diye ifade ettiğimiz bir alan burası. Burada daha önce keşfettiğimiz mozaiğin, otopark alanında da bina dışında da devam ettiğini gördüğümüz yere bir Mozaik Müzesi kazandıracağız. Yine aynı yerde bir Sanat İhtisas Kütüphanesi planladık, önümüzdeki aylarda o da hizmete açılacak. İstanbul yeni bir kültür sanat mekanı elde ediyor. Örneğin Bilgi Evi'nde de çok öncü bir belediyeyiz. İlk defa Bilgi Evi projesini uygulayan belediyeyiz. Bir yenisini ve güzelini daha ilçemize kazandıracağız.?