Son dakika haberi: Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Kentsel dönüşümde yarım kalan projenin planı çözüldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Kentsel dönüşümde yarım kalan projenin planı çözüldü

09.04.2021 09:35

Son dakika haberler... Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde '2 Yılda Neler Oldu' toplantısı gerçekleşti-Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy '2 Yılda Neler Oldu' toplantısında konuştu ' Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresi boyunca Zeytinburnu'nda yapılan çalışma, proje ve...

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde '2 Yılda Neler Oldu' toplantısı gerçekleşti

-Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy '2 Yılda Neler Oldu' toplantısında konuştu

' Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresi boyunca Zeytinburnu'nda yapılan çalışma, proje ve yatırımları değerlendirdi. Kentsel dönüşüm projelerine devam ettiklerinin altını çizen Arısoy, '4 ayrı bölgede kentsel dönüşüm uygulamamız devam ediyor. Birisinin inşaatı yükseliyor, birisinin ihalesi dün yapıldı. Çırpıcı'da özel sektör tarafından başlatılıp, yarım kalan projenin planını çözdük. Orada da inşaat hızlanıyor' dedi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde '2 Yılda Neler Oldu' adlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresi boyunca Zeytinburnu'nda yapılan çalışma, proje ve yatırımları değerlendirdi. Düzenlenen programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Tarhan, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

ZEYTİNBURNU'NUN KALBİNDE YENİ BİR YEŞİL ALAN

Görevinin 2'nci yılında, ilçede yapılan proje ve yatırımlarla ilgili bilgi veren Başkan Arısoy, 'Bugün göreve başlayışımızın ikinci yılı doluyor. 2 yıl önce 9 Nisan'da görevi devralmıştık, bu süreçte evimize, memleketimize büyük emekler verdik. Verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın ve bazı şeyleri yoluna koymuş olmanın huzuru ve mutluluğu içindeyim. En önem verdiğimiz işlerden biri, Zeytinburnu'nun tam ortasına yeni bir yeşil alan kazandırıyoruz. Askeri lojmanların tasfiyesiyle meydana gelen alana Millet Bahçesi inşaatımız tamamlanmak üzere ve haziranda kullanıma açılmasını planlıyoruz' diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ DEVAM EDİYOR

İlçede başlatılan kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili açıklama yapan Arısoy, 'Öte yandan seçimde karşımıza çıkan, belediyemizin başlatmış olduğu, kentsel dönüşüm meseleleri vardı. 4 ayrı bölgede kentsel dönüşüm uygulamamız devam ediyor. Birisinin inşaatı yükseliyor, birisinin ihalesi dün yapıldı, biri Merkezefendi Arnavut Mahallesi'nde kentsel dönüşümün konsept projesi onaylandı. Bu bağlamda mayısta hak sahipleriyle oturup, müzakerelere başlayacağız. Çırpıcı Mahallesi'nde özel sektör tarafından başlatılıp, yarım kalan projenin planını çözdük. Orada da inşaat hızlanıyor. Kentsel dönüşümle ilgili sözlerimizin tamamını yerine getirip, işleri yoluna koyduk. İlerlemeye de devam ediyoruz' dedi.

MİLLET BAHÇESİ VE MİLLET CAMİİ İNŞAATINA BAŞLANDI

'Zeytinburnu'nun kalbinde askeri lojmanların tasfiyesi ile bir Millet Camii inşaatımız başladı. Biz ihale ettik, önümüzdeki günlerde de temelini atacağız. Sadece ibadet mekanı değil aynı zamanda sosyalleşme mekanı, taziye evi ve emekliler kıraathanesi ile Zeytinburnu'nun sembollerinden birisi olacak' diyen Başkan Arısoy, sözlerine şöyle devam etti:

'Kültür merkezimizin yanında çok amaçlı bir salon projemiz var. Ayrıca ilçemize yeni bir kültür sanat merkezi de kazandırdık. 'Kazlıçeşme Sanat' diye ifade ettiğimiz bir alan burası. Burada daha önce keşfettiğimiz mozaiğin, otopark alanında da bina dışında da devam ettiğini gördüğümüz yere bir Mozaik Müzesi kazandıracağız. Yine aynı yerde bir Sanat İhtisas Kütüphanesi planladık, önümüzdeki aylarda o da hizmete açılacak. İstanbul yeni bir kültür sanat mekanı elde ediyor. Örneğin Bilgi Evi'nde de çok öncü bir belediyeyiz. İlk defa Bilgi Evi projesini uygulayan belediyeyiz. Bir yenisini ve güzelini daha ilçemize kazandıracağız.?

Son dakika haberi: Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Kentsel dönüşümde yarım kalan projenin planı çözüldü
Son dakika haberi: Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Kentsel dönüşümde yarım kalan projenin planı çözüldü
Son dakika haberi: Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Kentsel dönüşümde yarım kalan projenin planı çözüldü
Son dakika haberi: Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Kentsel dönüşümde yarım kalan projenin planı çözüldü

geri dönüşüm, Zeytinburnu, Ömer Arısoy, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Kentsel dönüşümde yarım kalan projenin planı çözüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven isyan etti New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven isyan etti Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
İzmir'de düşen askeri uçaktaki 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de düşen askeri uçaktaki 2 pilot böyle kurtarıldı         
11:22
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor         
11:05
Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak         
10:45
50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var 50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var         
10:35
Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı         
09:58
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük         
21:15
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm 3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm         
16:59
"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü         
15:10
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 11:33:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Kentsel dönüşümde yarım kalan projenin planı çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei