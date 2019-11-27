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Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: "Zeytinburnu göç ile kurulan bir ilçe"

6 saat önce

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nun göç tecrübesini Gaziantep'te devam eden "Göç ve Yerinden Edilmeye İlişkin Yerel Çözümler" forumunda paylaştı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy:

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nun göç tecrübesini Gaziantep'te devam eden "Göç ve Yerinden Edilmeye İlişkin Yerel Çözümler" forumunda paylaştı.


Gaziantep'te 2 gündür devam eden 'Göç ve Yerinden Edilmeye İlişkin Yerel Çözümler Forumu'na dünyadan ve Türkiye'nin birçok bölgesinden belediye başkanları ve göç kuruluşları katıldı. Forumda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçenin göç tecrübesini katılımcılarla paylaştı. Zeytinburnu'nun göç ile kurulduğunun altını çizen Arısoy, ilçenin göç deneyiminin son 10 yılda yaşanan göç dalgasından çok daha öncesine dayandığını belirtti.


"Zeytinburnu göç ile kurulan bir ilçe"


Zeytinburnu'nun göç ile kurulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Arısoy, "Gaziantep'teyiz 2 gündür buradaki forumda dünyanın ve Türkiye'nin birçok bölgesinde belediye başkanları göç kuruluşları burada değerlendirmeler yapıyorlar bizde bugün Zeytinburnu deneyimini forum katılımcılarıyla paylaşmak üzere buradayız. Zeytinburnu'nun göç deneyimi bu son 10 yılda yaşadığımız göç dalgasından çok daha öncesine dayanır. Zeytinburnu göç ile kurulmuş bir ilçemizdir. Osmanlı'nın dağılmasından itibaren bütün Osmanlı coğrafyasından gelen insanların barış içinde kardeşçe bir arada yaşadığı ve yeni bir harmoni oluşturduğu bir ilçemizdir. Tabi ki son göç dalgasından da nasibini aldı. Belediye olarak yaptıklarımızı göç ile gelenlerin kente uyumunu sağlamak üzere yaptıklarımızı burada katılımcılarla paylaşacağız. İnşallah verimli bir forum olur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Zeytinburnu, Ömer Arısoy, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
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