Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'a "Veda Yemeği"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'a "Veda Yemeği"

30 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde Beykoz'dan aday gösterilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın için veda yemeği organize edildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'a
31 Mart yerel seçimlerinde Beykoz'dan aday gösterilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın için veda yemeği organize edildi. Başkan Aydın burada yaptığı konuşmada, "Farklı bir yolculuğa çıkarken bu şekilde uğurlanabilmek gerçekten mutlulukların en güzeli olsa gerek "dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın 31 Mart yerel seçimlerinde Beykoz'dan aday gösterilmesi üzerine Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri'nde 'Veda Yemeği' düzenledi. Programa, Başkan Aydın'ın yanı sıra AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, milletvekilleri, ilçe protokolü ve Zeytinburnulu vatandaşlar katıldı. Başkan Aydın, tüm misafirleri kapıda karşılayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, Başkan Aydın'ın seslendirilmesiyle oluşturulan sürpriz veda filmiyle başladı.

"Bu şekilde uğurlanabilmek gerçekten mutlulukların en güzeli olsa gerek"

Yemeğin ardından konuşmasını gerçekleştiren Aydın, "20 yıl aradan sonra 'Allah'a ısmarladık' derken, farklı bir yolculuğa çıkarken bu şekilde uğurlanabilmek gerçekten mutlulukların en güzeli olsa gerek. Ben bunu Zeytinburnu'nun sokaklarında hissediyorum. Zeytinburnulu hemşehrilerimizle iletişim kurduğumuz her ortam ben bunu hissediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

"Zeytinburnu ve Beykoz dünyanın yıldızı olsun"

Başkan Aydın, "Dünyanın herhangi bir noktasında, örneğin Kanada'da, örneğin Japonya'da bir insan yıllık tatilini geçirmek için bir arayış yapıyor. 'Nereye gitsem acaba?' diye düşünüyor. Arzu ediyorum ki, aklına Türkiye gelsin. Aklına İstanbul gelsin. Özellikle çalışacağım. Zeytinburnu'nda o alanda ciddi bir mesafe kat ettik. Arzu ediyoruz ki Kanada ve Japonya'daki dünya turuna çıkıp para harcayacak bir insanın aklına Zeytinburnu gelsin. Aklına Beykoz gelsin. Burayı ziyaret etsin. Bu iki ilçe dünyanın yıldızı olsun. Ben haklarınızı helal etmenizi arzu ediyorum. Bizim hakkımız helal olsun. Allah'a ısmarladık" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

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