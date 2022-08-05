Zeytinburnu'na yeni spor, otopark ve pazar alanı - Son Dakika
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Zeytinburnu'na yeni spor, otopark ve pazar alanı

05.08.2022 16:13
Zeytinburnu'na yeni spor, otopark ve pazar alanı

Zeytinburnu Belediyesi, Beştepe Mahallesi'nde Semt Pazarı ve Spor Merkezi inşa edileceğini duyurdu.

Zeytinburnu Belediyesi, Beştepe Mahallesi'nde Semt Pazarı ve Spor Merkezi inşa edileceğini duyurdu. Merkezinde içinde 2 bin 800 metrekarelik halı saha, 9 bin metrekarelik otopark, 2 bin 300 metrekarelik pazar yeri ve bin 500 metrekarelik dükkan alanı yer alıyor.

Proje tamamlandığında ilçe yaklaşık 15 bin 600 metrekarelik yeni bir sosyal yaşam projesi daha kazanmış olacak. Semt Pazarı ve Spor Merkezi projesi bünyesinde 1.500 metrekare alan üzerinde dükkan yerleri, 30 adet motosiklet ve 233 adet araç barındırabilen 9 bin metrekarelik otopark ve 2 bin 300 metrekare pazar yeri bulunduruyor. Ayrıca hazırlanan projede, daha öncesinde Batı Trakya ve Beştelsiz Spor Kulüpleri'nin kullandığı spor tesisleri alanın yerine, yine mevcut spor kulüplerinin kullanımına sunulmak üzere 2 bin 200 metrekare büyüklüğüne sahip halı saha ve 600 metrekarelik kulüp binası inşa edilecek.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'na yeni spor, otopark ve pazar alanı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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