Zeytinburnu Belediyesinden 4 bin lise öğrencisine eğitim desteği - Son Dakika
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Zeytinburnu Belediyesinden 4 bin lise öğrencisine eğitim desteği

21.09.2022 17:00
Zeytinburnu Belediyesinden 4 bin lise öğrencisine eğitim desteği

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçedeki 22 lisede üniversiteye hazırlanan 4 bin gence, canlı dershane ve 13 yayınevinden oluşturulan 350 bin sorunun yer aldığı platformla eğitim desteği veriyor.

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçedeki 22 lisede üniversiteye hazırlanan 4 bin gence, canlı dershane ve 13 yayınevinden oluşturulan 350 bin sorunun yer aldığı platformla eğitim desteği veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ZEYGEM üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz eğitim desteği vermeye devam ediyor. Merkez, canlı dershane ve 13 yayınevinden oluşturulan 350 bin soru içeren Pakodemy platformunu üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz sunuyor.

Zeytinburnu Belediyesi, böylelikle ilçede yaşayan ve üniversiteye hazırlanan gençlerin ailelerine de ekonomik olarak eğitim desteği veriyor.

Yapılan araştırmalara göre, ortalama 10 ila 20 arasında test kitabı alan lise son sınıf öğrencileri, bunlar için yaklaşık 3 bin lira harcıyor. Ayrıca dershaneye gidecek öğrencilerin ailelerinin en az 15 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Zeytinburnu Belediyesinin sunduğu bu destekle gençler sınava çalışırken, ailelerin bütçeleri zorlanmamış oluyor.

Yaklaşık 4 bin lise son sınıf öğrencisinin bulunduğu Zeytinburnu'nda, ZEYGEM ekipleri okulları tek tek dolaşarak öğrencilerle buluşuyor. Öğrenciler Zeytinburnu Belediyesinin sunduğu platformdan ilk günden itibaren faydalanmaya başladı.

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Kaynak: AA

Zeytinburnu, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu Belediyesinden 4 bin lise öğrencisine eğitim desteği - Son Dakika

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