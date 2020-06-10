Zeytinburnu Belediyesi'nden 'Online' festival - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesi'nden 'Online' festival
20 yıldır aralıksız düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali bu yıl 12-14 Haziran tarihleri arasında sosyal medya kanalları vasıtasıyla online olarak yapılacak.
20 yıldır aralıksız düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali bu yıl 12-14 Haziran tarihleri arasında sosyal medya kanalları vasıtasıyla online olarak yapılacak.
Zeytinburnu Belediyesi'nin 20 yıldır düzenlediği "Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali" bu yıl pandemi nedeniyle online olarak düzenlenecek. 12 - 14 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin konser ve etkinlikleri Zeytinburnu Belediyesi'nin Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Festivalin ilk programı Merkez Efendi'yi anma Gecesi'nde Serdar Tuncer'in sunumuyla Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunacak. İkinci gün programında uzmanlar Geleneksel Tıp Konuşmaları'na katılacaklar. Rana Babaç Çelebi doğal tütsü yapımını, Nil Sarı Osmanlı döneminde bulaşıcı hastalıklara karşı bitkisel ve doğal korunma yöntemlerini, Aslı Yazıcıoğlu ise, antiviral etkili uçucu yağlar hakkında detaylı bilgiler verecek. Festival sanatçı İlyas Yalçıntaş'ın konseri ile son bulacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 09:43 Kaynak: İHA
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