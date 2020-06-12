Zeytinburnu Belediyesi'nden online Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesi'nden online Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali
Zeytinburnu Belediyesi tarafından 20 yıldır düzenlenen "Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin 21'incisi Merkez Efendi Camii'nde başladı.
Zeytinburnu Belediyesi tarafından 20 yıldır düzenlenen "Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin 21'incisi Merkez Efendi Camii'nde başladı. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar festivale online katıldı.
Zeytinburnu'nda yaşamış, meşhur Mesir Macunu'nun mucidi ünlü hekim Merkez Efendi'nin anısına düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin 21'incisi Merkez Efendi Camii'nde düzenlenen programla başladı. Sercan Tuncer'in sunuculuğunu üstlendiği festivale, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Zeytinburnu için artık bir gelenek haline gelen festivale bu kez yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar katılamadı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından dijital platformlara yayınlar aracılığıyla taşınan programda ilahiler okunarak Kur'an tilaveti yapıldı. Salgın nedeniyle seyirciye kapalı olan festivalin 14 Haziran'a kadar devam edeceği ve Zeytinburnu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebileceği ifade edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:09 Kaynak: İHA
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