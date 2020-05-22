Zeytinburnu Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında, ilçedeki sokakları yıkadı, binaları dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açılamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ilçedeki tüm kamu kurumları dezenfekte edilirken, sokaklar 5 kez yıkandı, 500 bin ücretsiz maske dağıtıldı.

Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki tüm sokaklar bir kez daha yıkanırken, 1441 çöp konteyneri özel ilaçlama yöntemiyle dezenfekte edildi.

Bayram öncesinde ilçe genelindeki 44 okul ve 45 ibadethanenin detaylı iç temizlikleri, hastanelerin de dış alanlarının yıkaması ve temizliği yapıldı. İlçedeki dernekler, sivil toplum kuruluşları, toplu taşıma araçları, muhtarlıklar, parklar, eczaneler, fırınlar, berberler, hatlı minibüsler, taksi durakları, kamu binaları olmak üzere toplamda 600'e yakın farklı lokasyonun ilaçlama ve dezenfektasyon işlemleri tamamlandı.

Ramazan boyunca sokak iftarları yerine 17 bin 500 gıda yardım kolisi dağıtımı ve Zeytinburnu Aşevi vasıtasıyla her gün 156 eve sıcak yemek servisi yapıldı, ihtiyaç sahiplerine her gün bin kase sıcak çorba ikramı gerçekleştirildi.