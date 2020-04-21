Zeytinburnu Belediyesinden 23 Nisan'da 23 bin ücretsiz kitap kampanyası - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla çocuklara ücretsiz 23 bin kitap dağıtacak.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren çocuklar için "23 Nisan'da 23 bin kitap" kampanyası başlatıldığı, belediyenin internet sitesinden online yapılan başvuruların, 8 saat gibi kısa bir sürede 23 bine ulaşarak müracaatların kapandığı aktarıldı.

Sadece Zeytinburnu'nda ikamet edenlerin başvurularının onaylandığı, daha sonra kitapların ücretsiz olarak gönderileceği bilgisine yer verilen açıklamada, kitap dağıtım etkinliği süresince çocuklara, yazar Mevlana İdris Zengin'in "Mardinli Saatçi ile Madridli Zappparo", Melih Tuğtağ'ın "Alaca Efsanesi", Mustafa Kutlu'nun "Uzun Hikaye", Alim Yıldız'ın "Yunus Emre" ve Rasim Özdenören'in "Gül Yetiştiren Adam" adlı eserlerinin ulaştırılacağı kaydedildi.

23 Nisan'ın 100. yılını evde geçirmek zorunda kalan çocukları unutmadıklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sosyal medya hesabı üzerinden, "Sevgili çocuklar, belki unuttunuz ama hatırlatayım, 23 Nisan geliyor. Hem de büyük bir sürprizle. 23 bin sürprizle. Evet, 23 Nisan 23 bin kitapla geliyor. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını, bu özel günü, 5 özel eserle bir okuma bayramına çevireceğiz." ifadelerini kullandı.