Zeytinburnu Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

Zeytinburnu Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 16 amatör spor kulübüne toplamda 272 bin liralık maddi destek verdi.

Yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Belediyesinin 2020-2021 sezonu için organize ettiği "Amatör Kulüplere Yardım ve Sezon Açılışı Programı", Merkezefendi Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra ilçede bulunan 16 amatör spor kulübünün başkanları, teknik sorumluları ve sporcular katıldı.

Organizasyonda başkan Arısoy, toplamda 272 bin liralık yardım çeklerini kulüp başkanlarına takdim etti.

Programda konuşan Ömer Arısoy, sporun gençler açısından önemine değinerek, "Amatör spor kulüpleri genç nüfusumuzun hayata doğru yerden tutunması yönünde çok büyük pay sahibidir. Buna yürekten inanıyorum. Gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumanın önemli bir yolu da gençlerimizi sporla tanıştırmaktır. O yüzden Zeytinburnu'muzun her mahallesine yayılmış olan amatör spor kulüplerimize desteklerimiz devam edecektir. Biz belediye olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

İlçedeki tesisleşmeyi anlatan Arısoy, Avrupa'nın en büyük buz pistinin Zeytinburnu'nda inşa edildiğini kaydetti. Başkan Arısoy, ayrıca amatör spor kulüplerine destekle birlikte belediye bünyesinde yaz spor okulları projesini de başlattıklarını sözlerine ekledi.