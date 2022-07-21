Zeytinburnu Belediyesinden çocuklara "Sıfır Atık" eğitimi - Son Dakika
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Zeytinburnu Belediyesinden çocuklara "Sıfır Atık" eğitimi

21.07.2022 12:23
Zeytinburnu Belediyesinden çocuklara "Sıfır Atık" eğitimi

Zeytinburnu'nda ilkokul 3. ve 4'üncü sınıf öğrencisi 27 çocuk, Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezinde "Sıfır Atık" eğitimi aldı.

Zeytinburnu'nda ilkokul 3. ve 4'üncü sınıf öğrencisi 27 çocuk, Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezinde "Sıfır Atık" eğitimi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezinin içerisinde yer alan Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezinde çocuklar önce çevre eğitimi aldı, sonra da binayı gezdi.

"Sıfır Atık" eğitimine katılan 3. ve 4'üncü sınıf öğrencisi 27 çocuğa binadaki elektrikli ve elektronik atık, atık pil, bitkisel atık yağ, evsel tehlikeli atık, atık ilaç, inşaat ve yıkım atıklarının bulunduğu odalar ile kompost üretim alanı gezdirildi.

Çocuklar, atık mozaik camlarını da değerlendirmek adına kendileri için hazırlanan puzzle etkinliğine katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Muhammet Kısa, merkezin atık geliştirme ve kompost olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu aktardı.

İlçe genelinde toplanan geri dönüşüm atıklarının buraya getirilip ayrıştırıldığını ve tekrar geri dönüşeceği fabrikalara gönderildiğini kaydeden kısa, "Aynı zamanda da Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi olması sebebiyle öğrencilerimizi getiriyoruz, sıfır atıkla alakalı eğitimler ve atölye çalışmaları veriyoruz." bilgisini verdi.

Merkezin tamamıyla yeşil bina olduğunu belirten Kısa, kendi elektriğini ürettiğini, yağmur suyuyla bitkilerin sulandığını, pazarlardan toplanan atıklarla kompost gübre üretildiğini, kompostların solucanlara yedirildiğini ve bundan üretilen gübrelerle çatı tarım yaptıklarını anlattı.

Eğitime katılan 10 yaşındaki Rümeysa Merken, öncelikle geri dönüşümün önemi ile küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini öğrendiklerini, kompost yapımını gördüklerini ve bunun kullanıldığı bahçeyi gezdiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Zeytinburnu, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu Belediyesinden çocuklara 'Sıfır Atık' eğitimi - Son Dakika

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