Zeytinburnu Belediyesinden ilköğretim okulu öğrencilerine hijyen eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu Belediyesinden ilköğretim okulu öğrencilerine hijyen eğitimi - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesinden ilköğretim okulu öğrencilerine hijyen eğitimi

7 saat önce

Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan "Temiz Okul Sıfır Atık" projesi kapsamında Şehit Ömer Cankatar İlköğretim Okulunda hijyen eğitimi verildi.

Zeytinburnu Belediyesinden ilköğretim okulu öğrencilerine hijyen eğitimi, System.String[]

Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan "Temiz Okul Sıfır Atık" projesi kapsamında Şehit Ömer Cankatar İlköğretim Okulunda hijyen eğitimi verildi.

Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nüket Güler Baysoy tarafından verilen eğitimde çocuklar doğru el yıkama yöntemleri ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirildi.

Dr. Baysoy eğitimle bulaşıcı hastalıklara karşı el yıkama alışkanlığının kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Eğlenceli videolar eşliğinde yapılan hijyen eğitiminde öğrencilere, doğru el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Proje kapsamında "Sıfır atık" eğitimi de verilen öğrenciler, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması konusunda da bilgilendirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı

Son Dakika Haberleri
22:02 Kars'ta öğrenciler bilet kuyrukları oluşturdu
22:01 Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti
22:00 İletişim Başkanlığından sosyal medyadan korona virüs takibiyle ilgili açıklama
22:00 ABD Başkanı Trump'tan Pentagon'a yetki
21:59 Erzincan'da öğrenciler otogara akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:03:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinburnu Belediyesinden ilköğretim okulu öğrencilerine hijyen eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]