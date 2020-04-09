Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri

7 saat önce

Zeytinburnu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 44 okul, 78 ibadethane, 17 aile sağlığı merkezi ve 81 kamu binasının temizliği ve ilaçlamasının yapıldığını bildirdi.

Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri, System.String[]

Zeytinburnu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 44 okul, 78 ibadethane, 17 aile sağlığı merkezi ve 81 kamu binasının temizliği ve ilaçlamasının yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 1043 sokak, 1128 çöp konteyneri, 5 hastane yolu ve çevresi, 102 eczane, 78 ibadethane, 44 okul, 81 kamu binası, 17 aile sağlığı merkezi, 32 fırın, 27 park, 13 taksi durağı, 149 hatlı minibüs ile 234 kamu aracı yıkanarak, dezenfenkte edildi. Tüm kamu binalarına el dezenfektanı cihazları yerleştirildi.

Zeytinburnu Belediyesinin halkla ilişkiler birimi vasıtasıyla ilçede yalnız yaşayan ve dışarı çıkamayan 65 yaş üstü 6 bin vatandaşın alışveriş hizmetlerine yardımcı olundu. 400 adet dezenfekte seti dağıtıldı ve ziyaret edilen tüm evler, belediye ilaçlama ekipleri tarafında dezenfekte edildi.

Sokak hayvanları için 32 mama istasyonu oluşturuldu.

Bugüne kadar 258 kişinin evine sıcak yemek servisi yapıldı ve 3 bin adet gıda kolisi dağıtıldı.

Zeytinburnu aşevinden ise her gün 1500 kişiye çorba dağıtılıyor.

Belediye zabıta ekipleri de düzenli aralıklarla ilçede bulunan 85 eczane, 9 medikal satış dükkanı ve tüm marketlerde fiyat etiketi denetlemesi yapıyor.

Zeytinburnu semt pazarlarını da ziyaret eden ekipler, sadece gıda ve temizlik ekipmanlarının satışına müsaade ediyor.

Ekipler, pazar tezgahları ve insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması hususunda sık sık hatırlatmalar ile pazarın giriş-çıkış noktalarına kurulan dezenfekte stantlarında el hijyeni kurallarına uyulması çağrısı yapıyor.

İlçenin 3 ana giriş noktasında her gün saat 10.00-11.00/ 14.00-15.00/18.00-19.00 saatlerinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı denetleniyor, ateş ölçümü yapılarak, vatandaşların alması gereken tedbirler hakkında bilgiler veriliyor.

"Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise temizlik ve hijyen konusundaki hassasiyetlerinin yıllar öncesine dayandığını, ilçedeki ibadethanelerin, sokakların ve umumi tuvaletlerinin temizliğinin normal şartlarda da belediye tarafından yapıldığını vurguladı.

Arısoy, göreve geldiği günden bu yana okulların periyodik temizliklerini belediye olarak üstlendiklerini dile getirerek, "Elbette virüs ve salgın tehdidinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bütün bu çalışmaları daha yoğun bir şekilde yapmaya başladık. Bu zorlu süreçte herkesin elini taşın altına koyması, sorumlu davranması gerekir. Alınması gereken tedbirler son derece basit ve açık. Sadece kendimize değil, sevdiklerimize, yaşadığımız şehre, topluma karşı sorumluluğumuz var. Kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Önümüzdeki günler çok önemli. Milletimizin kardeşlik ve birlik içinde üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. İnşallah bu zor günleri el birliğiyle olabilecek en iyi şekilde atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:18 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti         
16:13
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı         
15:47
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi         
15:44
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti         
15:29
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir         
15:17
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi         
15:13
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek         
15:11
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi         
15:10
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı         
15:03
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü         
14:53
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı         
14:49
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor         
14:44
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum         
14:39
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı         
14:33
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı         
14:33
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti         
14:30
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu         
14:23
Fazla kilolarıyla eleştirilen Buse Terim resmen eridi Fazla kilolarıyla eleştirilen Buse Terim resmen eridi         
14:21
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var         
14:20
Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak         
14:19
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:11
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor         
13:54
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi         
13:49
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti         
13:46
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var         
13:39
Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı         
13:39
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada         
13:28
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum         
13:25
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında         
13:23
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır         
13:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 16:30:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]