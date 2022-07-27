Zeytinburnu'nda cip takla attı: 4 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda cip takla attı: 4 kişi hafif yaralandı

27.07.2022 15:53
Zeytinburnu'nda cip takla attı: 4 kişi hafif yaralandı

Zeytinburnu D-100 karayolunda bir cipin bariyerlere çarparak takla attığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Zeytinburnu D-100 karayolunda bir cipin bariyerlere çarparak takla attığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Zeytinburnu D-100 karayolu Avcılar istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 BLR 515 plakalı Honda CR-V marka cipin sürücüsü Mehtap Erden seyir halindeyken önünde ilerleyen bir minibüs aniden şerit değiştirdi. Minibüse çarpmamak için Erden'in önünde giden otomobilin sürücüsü direksiyonu cipin önüne kırdı. Cip, otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarparak takla attı. Cip sürücüsü Erden ile yanında bulunan 3 kişi aracın içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan kişileri ambulansta tedavi etti. Kaza yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Bariyerlere çarpıp takla attılar"

Kazayı görünce yardıma koşan sürücülerden Derya Sivri, "Bir minibüs, genç çocuğun önüne aniden kırdı. O da fren yapmak zorunda kaldı. O da kendini kurtaramadı. Bayan da direksiyondaydı. Bariyerlere çarpıp takla attılar. Biz hemen durduk, yardıma koştuk. Çok şükür hiçbirinde bir şey yok. O minibüsün plakasını alamadık. Minibüs büyük ihtimalle yolu kaçırdı, o tarafa dönecekti" dedi.

"Ona vurmamak için önümdeki araç benim üzerime kırdı"

Takla atan cipin sürücüsü Mehtap Erden, "Çok hızlı bir araç vardı. Ona vurmamak için önümdeki araç benim üzerime kırdı. Dokununca takla attım. Sol şeride girmeye çalışıyorlardı. Bir tanesi çok hızlı gidiyordu. Bir tanesi diğerine çarpmamak için benim üzerime kırınca bana da uçtan dokununca ben takla attım. Bu kadar basit. Hastaneden geliyorum, annem ve babam yaşlı, hasta. Hastaneden getirdim. Şu an bir şey yok ama ileride ne olur mu bilmiyorum? Araçta 4 kişiydik" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Zeytinburnu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda cip takla attı: 4 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda cip takla attı: 4 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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