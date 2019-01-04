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Zeytinburnu'da Bir Apartman Sitesinde Yangın Paniği

1 saat önce

Zeytinburnu'da bir apartman sitesinde yangın paniği Binayı saran duman, apartmandakilere zor anlar yaşattıİSTANBUL - Zeytinburnu'nda bulunan bir apartman sitesinin C bloğunda yangın paniği yaşandı.

Zeytinburnu'da bir apartman sitesinde yangın paniği
Binayı saran duman, apartmandakilere zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bulunan bir apartman sitesinin C bloğunda yangın paniği yaşandı. Elektrik hatlarından çıktığı belirtilen yangında tüm binayı saran dumanlar apartman sakinlerine zor anlar yaşattı.
Olay, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 324. Sokak'ta bulunan bir apartman sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitenin C bloğunun 8'inci katında elektrik hatlarında dolayı yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanda bulunan çok sayıda daireyi dumanlar sardı. Alt katları da etkisi altına alan yoğun duman, apartman sakinlerine zor anlat yaşattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içinde mahsur kalma durumuna karşılık her daireyi tek tek kontrol etti. Çok sayıda apartman sakini de yangın merdivenini kullanarak binadan çıkış yaptı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Bina içini saran yoğun dumandan etkilenenlerden biri olan Sümbül Biçer, uyuyan torununu uyandırarak apartmandan çıkış yaptığını söyledi. "Apar topar çıkış yapmak zorunda kaldık" diyen Biçer, "Biz beşinci katta oturuyoruz. Nasıl bir elektrik tesisatı ise anlayamadık, daha yeni bina bunlar. bir bağrışma duydum dedim herhalde bir yerde kavga var. Kapıyı bir açtım koridor dolu. Dumandan göz gözü görmüyor. Bir de 2 yaşında torun var. Onu hemen kaldırdık yangın merdivenlerinden aşağı indik terlikle apar topar" diye konuştu.
"5 dakika daha kalsam zehirlenirdim"
Yangın sırasında binada olan bir başka vatandaş ise bina içinde yoğun şekilde plastik yanığı kokusunun yayıldığını söyledi. Dumandan dolayı zehirlenme tehlikesi geçirdiğini ifade eden apartman sakini, "Birden elektrikler kesildi. Baktık evin içine duman geliyor. En üst kat ve iki kat aşağıya kadar duman. Hanım çok panik yaptı, korktu. Sanki plastik bir şeyler yanıyor gibi koku geldi. Duman vardı ama eğer 5 dakika daha kalsam zehirlenirdim. Ağzımı kapattığım halde çok şiddetli bir duman vardı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

Zeytinburnu, 3. Sayfa
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