Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti

6 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay sırasında ofiste bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili polisin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Olay, akşam 16.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bürgen Güneş(46) adlı kadın, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen mali müşavir Selahattin Beydaşlı(54)'nın 20 katlı binanın ikinci katındaki ofisine geldi. Odaya geçen kadın ile Selahattin Beydaşlı, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

ÖNCE ADAMI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bürgen Güneş'in, Beydaşlı'yı silahla göğsünden ve başından vurarak öldürüp aynı silahı başına dayayarak intihar ettiği iddia edildi. Bu sırada ofisin diğer odalarında bulunan 3 kişi silah seslerini duyunca çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ofise gelen 112 ekipleri, Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ofiste incelemelerde bulunurken, o sırada ofiste bulunanlar da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Mali müşavirlik yapan Beydaşlı'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar  ise sürüyor.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:05 Kaynak: DHA
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