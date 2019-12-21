Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti - Son Dakika

Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti

6 saat önce

ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ(Ek görüntü)

ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ(Ek görüntü)

Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti
Domuz gribi alarmı! Bir kadın H1N1 virüsü şüphesi üzerine gözlem altına alındı Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var

Son Dakika Haberleri
05:54 Başkentte gecekondu yangını: 1 yaralı - Son Dakika
05:50 Park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
05:36 İstanbul'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
05:34 İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
05:29 Lüks otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 06:01:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]