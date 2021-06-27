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Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ - Son Dakika

Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ

27.06.2021 16:54

Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan kavgada silahla ateş edilen 21 yaşındaki Sinan Karadeniz, hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan kavgada silahla ateş edilen 21 yaşındaki Sinan Karadeniz, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Sinan Karadeniz ve arkadaşları, bilinmeyen bir nedenle başka bir grup ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışma büyümeden sona erdi. Bir süre sonra otomobille aynı yere gelen 5 kişilik grup, orada bulunan Sinan Karadeniz ve arkadaşları ile yeninden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle otomobilden inen gruptan bir kişi, Sinan Karadeniz ve arkadaşlarının üzerine ateş açtı. Vücuduna kurşunların isabet ettiği Karadeniz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Sinan Karadeniz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Karadeniz'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olayın sona ermesinin ardından yaşanan hareketlilik vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

CANIM DA GİTSE, MALIM DA GİTSE, ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARAYACAĞIM

Otopsi işlemleri tamamlanan Sinan Karadeniz'in cenazesi, ailesi tarafından bugün öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Ölen Karadeniz'in babası Ali Karadeniz, Bunun peşini bırakmam, sonuna kadar davacıyım. 5 kişi gelmiş. Biri çağırmış, diğerleri kafasına sıkmışlar. Bunların yakalanması gerekiyor. Bir can gitti, kolay değil. Sonuna kadar takip edeceğim. Bu insan elini kolunu sallayarak gezemez. 21 yaşında, efendi, şerefli bir insandı. Öyle işlere karışmazdı, korkardı. 5 kişi gelip benim çocuğumu öldürecek, ben de peşini bırakacağım, olmaz öyle bir şey. Baba olarak benim canım nasıl yanıyorsa, onun canının da yanması gerekiyor. Her ne ifade verirse, kabul edemeyiz. Canım da gitse, malım da gitse, çocuğumun hakkını arayacağım dedi.

SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ

Ağabeyi Ahmet Karadeniz ise, Kardeşimin olayla hiçbir ilgisi yok. Sadece arkadaş kurbanı oldu. Diğerine ateş edecekken, kardeşime sıkıyor. Benim kardeşim 5 tane kurşunla ölüyor. Daha 21 yaşındaydı. Bu işin peşini hiçbir zaman bırakmayacağız. Yetkililerden de bunların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bu olay, ne şekilde olursa olsun bir insanın hayatı söz konusu. İstanbul Emniyeti'nden bu katili bir an önce yakalamalarını istiyoruz diye konuştu.

Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ
Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ

Adli Tıp Kurumu, Zeytinburnu, Karadeniz, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1 ÖLÜ - Son Dakika


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