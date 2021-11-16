Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde yangın paniği

Alevlerin yükseldiği yangın kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında daire içerisinde bulunan 2'si çocuk 5 kişi kurtarılırken, yangın esasında yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 15: 30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Sülün sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm daireye yayılırken, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, yangın esnasında dairede kalan yabancı uyruklu 2'si çocuk 5 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen şahıslar sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak oksijen verildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde çıkan yangın sonrası alevlerin yükseldiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.