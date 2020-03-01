Zeytinburnu'dan sınır kapılarına mülteci hareketliliği devam ediyor - Son Dakika
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Zeytinburnu'dan sınır kapılarına mülteci hareketliliği devam ediyor

18 dakika önce

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İstanbul'da yaşayan çok sayıda mülteci sınır kapılarına gitmek için harekete geçti.

Zeytinburnu'dan sınır kapılarına mülteci hareketliliği devam ediyor, System.String[]

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İstanbul'da yaşayan çok sayıda mülteci sınır kapılarına gitmek için harekete geçti. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan mülteciler çeşitli ulaşım araçlarıyla sınır kapılarına hareket etti.


Türkiye, Suriyeli mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamıştı. Kararın ardından sınır kapılarına gitmek isteyen mültecilerin hareketliliği bugün de devam ediyor. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan mülteciler çeşitli ulaşım araçlarıyla sınır kapılarına hareket etti. Yola çıkan Suriyeli mültecilerin yanı sıra Afganistan, Pakistan ve Bangladeş gibi farklı uyruklular da göçmenler arasında bulunuyor.


" Fransa, İtalya, Almanya gibi ülkelere gitmeyi düşünüyoruz"


Çocuk, kadın ve yaşlı mültecilerin de bulunduğu kafileden Avrupa'ya gitmek isteyen bir mülteci, "Biz Afganistanlıyız Türkmeniz, buraya geleli 6 ay oldu. Türkiye devleti sınırları açtı, bu yüzden biz Yunanistan'a geçmek istiyoruz. Fransa, İtalya, Almanya gibi ülkelere gitmeyi düşünüyoruz, o yüzden şu an burada otobüsleri bekliyoruz. Türkiye sınırlarını açtı ama Yunanistan açmamış onu bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Zeytinburnu, İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
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