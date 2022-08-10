Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, "Allah'ım bu nasıl acı" diye feryat etti - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, "Allah'ım bu nasıl acı" diye feryat etti

10.08.2022 01:33
Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, "Allah'ım bu nasıl acı" diye feryat etti

Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde bulunan hırdavat dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, patlama sesleri korku dolu anlar yaşattı.

Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde bulunan hırdavat dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, patlama sesleri korku dolu anlar yaşattı. Yangının diğer iş yerlerine sirayet etmemesi facianın önüne geçti. Dükkanı yanan kişi ise, "Allah'ım bu nasıl bir acı" diye feryat etti.

Yangın, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Demiciler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hırdavat dükkanında saat 23.45 sırlarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm dükkana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerinin yanışını çaresiz izleyen kişi feryat etti.

"Allah'ım bu nasıl bir acı"

Dükkanı yanan kişi göz yaşları içinde söndürme çalışmalarını izlerken, "Allah'ım bu nasıl bir acı" diye feryat etti. İş yeri sahibinin feryadını duyan vatandaşlar ise duygu dolu anlar yaşadı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi esnasında çıkan patlama sesleri korku dolu anlar yaşatırken, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdi. Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonunda kontrol altına alındı. Yangın esnasında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazırda bekledi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik yoğun çabası sonucu söndürüldü. - İSTANBUL

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İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA SANAYİ SİTESİNDE HIRDAVAT DÜKKANI ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA SANAYİ SİTESİNDE HIRDAVAT DÜKKANI ALEV ALEV YANDI
Kaynak: İHA

Zeytinburnu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, 'Allah'ım bu nasıl acı' diye feryat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, "Allah'ım bu nasıl acı" diye feryat etti - Son Dakika
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