Zeytinburnu Kariyer Merkezi pandemi döneminde bin kişinin istihdamına aracılık etti - Son Dakika

Zeytinburnu Kariyer Merkezi pandemi döneminde bin kişinin istihdamına aracılık etti

09.02.2021 13:26
Zeytinburnu Kariyer Merkezi pandemi döneminde bin kişinin istihdamına aracılık etti, System.String[]

- Zeytinburnu Kariyer Merkezi pandemi döneminde bin kişinin istihdamına aracılık etti Zeytinburnu'nda bin kişiye istihdam sağlayan firmalara teşekkür plaketi Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi, pandemi döneminde başlattığı istihdam seferberliği ile bin kişinin işe girmesine aracılık etti.

- Zeytinburnu Kariyer Merkezi pandemi döneminde bin kişinin istihdamına aracılık etti

Zeytinburnu'nda bin kişiye istihdam sağlayan firmalara teşekkür plaketi

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi, pandemi döneminde başlattığı istihdam seferberliği ile bin kişinin işe girmesine aracılık etti. Düzenlenen program ile bin kişiye en çok istihdam sağlayan 10 firma yetkilisine teşekkür plaketi verildi.

Zeytinburnu Belediyesi, yaklaşık 1,5 yıl önce belediye bünyesinde kurulan Kariyer Merkezi ile istihdam seferberliği başlattı. Bu zaman içerisinde Kariyer Merkezi ile iletişim kuran firmalar bin kişiyi istihdam etti. Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi'nde işe giren bin kişi için program düzenlendi. Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, firma temsilcileri ve istihdam edilen kişiler katıldı. Programda istihdama katkı sağlayan 10 firmaya teşekkür plaketi verildi.

İstihdama daha çok katkı vereceklerini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Yola çıkarken bu projeyi açıklarken şunu söylüyordum; Zeytinburnu'nda 1 kişiyi dahi istihdam edebilirsek herkes görevini yapmış sayılacaktır demiştim. 1 yıla yaklaşan bir salgına rağmen bin sayısını bulduk. Geçen yıl pandemi başlayana kadar çok hızlı gidiyorduk istatistiklerde de var. 3 ay neredeyse hiç istihdam sağlayamadık. Buna rağmen bin sayısına kısa sürede ulaşmayı başarı sayıyoruz. Bu vesileyle bizimle işbirliği yapan tüm işletmelere teşekkür ediyorum. Zeytinburnu'ndaki bütün işletmeler bizim bu hizmetimizden lütfen faydalansın, insan kaynağını bizden temin etsin. Çünkü biz o firmaları hiç yormadan aradıkları profesyonel insanları kendileriyle buluşturuyoruz. Benim açımdan işe giren bütün hemşerilerim kazançtır" dedi.

Zeytinburnu Kariyer Merkezi pandemi döneminde bin kişinin istihdamına aracılık etti
Zeytinburnu Kariyer Merkezi pandemi döneminde bin kişinin istihdamına aracılık etti
Zeytinburnu Kariyer Merkezi pandemi döneminde bin kişinin istihdamına aracılık etti
Zeytinburnu Kariyer Merkezi pandemi döneminde bin kişinin istihdamına aracılık etti

İstihdam Seferberliği, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, İstihdam, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Zeytinburnu Kariyer Merkezi pandemi döneminde bin kişinin istihdamına aracılık etti - Son Dakika


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