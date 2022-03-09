Zeytinburnu karla mücadeleye hazır - Son Dakika
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Zeytinburnu karla mücadeleye hazır

09.03.2022 20:22

Zeytinburnu karla mücadeleye hazırİSTANBUL Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışına karşı önlemlerini aldı.

Zeytinburnu karla mücadeleye hazır

İSTANBUL Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışına karşı önlemlerini aldı. Karla Mücadele ekibindeki 60 personel, 16 araç ile sahada görevlendirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiğine dair uyarılarda bulundu. Uyarılar üzerine hareket geçen Zeytinburnu Belediyesi, kar yağışının ve don olaylarının vatandaşların gündelik hayatında mağduriyete yol açmaması adına gerekli tüm tedbirleri alarak hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde daha önce olumsuzlukların yaşandığı yerler tespit edildi. 3 vardiyada 24 saat karla mücadele için hazır olan 60 personele, 6 tane iş makinası, 2 tane kar küreme ve tuzlama aracı ile 8 tane kamyon eşlik edecek.

"60'a yakın personelimiz görev yapacak"

Zeytinburnu Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Şefi Uğur Ulusoy, "İstanbul Valiliği'nin vermiş olduğu karla mücadele çalışmaları aksamında İstanbul'da yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Bu aşamada ilçemizde yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla 7 gün 24 saat karla mücadele için hazırlıklarımızı, ekip ve ekipmanlarımızı tamamlıyoruz. Bizim 6 tane iş makinamız var. 2 tane kar küreme ve tuzlama aracımız var. 8 tane kamyon mevcut. 60'a yakın personelimiz görev yapacak" dedi.

"3 vardiyada 24 saat ekiplerimiz çalışacak"

Olumsuzlukların yaşandığı yerleri önceden tespit ettiklerini aktaran Ulusoy, "Daha önceden tespit ettiğimiz yerler var. Bu bölgelerde trafiğin ve vatandaşların güvenliğini sağlayacağız. 3 vardiyada 24 saat ekiplerimiz çalışacak. Bütün vatandaşlarımıza gereken önlemleri almalarını ve oluşabilecek olumsuzluklarda belediyemizin iletişim merkezleri ile iletişime geçmelerini tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu karla mücadeleye hazır
Zeytinburnu karla mücadeleye hazır
Zeytinburnu karla mücadeleye hazır

YORUMLAR
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Zeytinburnu, İstanbul, Tragger, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Zeytinburnu karla mücadeleye hazır - Son Dakika


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