ZEYTİNBURNU, KÜÇÜKÇEKMECE VE BAŞAKŞEHİR'DE 13 EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA





İstanbul'da bir ay içinde 13 ayrı eve girerek hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızların evlere giriş çıkışları bir çok kez güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlardan 3'ü tutuklandı.

Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Başakşehir'de geçtiğimiz ay içinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızların görüntüsüne ulaştı. 13 evden meydana gelen hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden cep telefonu, bilgisayar ve ziynet eşyalarını çaldıkları belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen şüpheliler 25 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 20 bin lira değerinde çalıntı ziynet eşyası ile 7 bin lira nakit para bulundu.

Polislerin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden Hüseyin U.(19)'nun 57 adet suç kaydı, Batuhan R.(20)'nin 22 adet suç kaydı, Ülker A.(28)'nın 35 adet suç kaydı, Sadık D.(21) 6 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden Hüseyin U., Batuhan R., Ülker A. tutuklanırken Sadık D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.