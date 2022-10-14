Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılış töreni - Bakan Kurum - Son Dakika
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Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılış töreni - Bakan Kurum

14.10.2022 16:13

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılış töreninde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılış töreninde konuştu.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılış töreni - Bakan Kurum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılış töreni - Bakan Kurum - Son Dakika
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