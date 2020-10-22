Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu - Son Dakika

Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu

22.10.2020 17:57
Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu, System.String[]

"Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu" oturumlarında, Kazlıçeşme Sanat binasında restorasyon esnasında bulunan ve koruma altına alınan tarihi mozaikler ele alındı.

"Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu" oturumlarında, Kazlıçeşme Sanat binasında restorasyon esnasında bulunan ve koruma altına alınan tarihi mozaikler ele alındı.

Mimar Olcay Aydemir'in başkanlığında yapılan "Zeytinburnu ve Kazı Alanı Tarihçesi" başlıklı ilk oturumda konuşan arkeolog Nezih Başgelen, bir biyografi çalışması için dönemin İstanbul Arkeoloji Müzesi arkeologlarından Rüstem Duyuran defterlerine ulaştıklarını anlattı.

Rüstem Duyuran'ın defterlerinde görsellerin de yer aldığını dile getiren Başgelen, "Defterlerini tuttuğu gibi görselleriyle birlikte mesela vilayetin önündeki mozaiğin çıkışının bütün safhaları var." ifadesini kullandı.

Başgelen ayrıca Selahattin Adil Paşa'nın oğlu Semih Adil ile görüşmeleri sonucu İstanbul'daki belediye sarayı yapılırken zeminde çıkan mozaiklerle ilgili temel kazısının fotoğraflarına ulaştıkları bilgisini verdi.

İstanbul'da gerçekleştirilen çeşitli arkeolojik kazılara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Şevket Dönmez ise "Yenikapı kazı alanında ortaya çıkan kalıntı ve buluntular, İstanbul'da varlığı yıllardır bilinen neolitik dönemin tarihi yarımadada mevcut olduğunu tartışmaya yer bırakmayacak biçimde belgelemektedir." dedi.

Bölgenin tarihi değeri, buluntular ve mozaiklerin konu edildiği oturumda İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal da Zeytinburnu ve çevresinin arkeolojisi ile İstanbul'da bulunan mozaiklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"4 Zaman 4 Mekan 1 Hikaye" temasıyla gerçekleştirilen Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu'nun ikinci oturumu ise Prof. Dr. Füsun Alioğlu başkanlığında yapıldı.

"Kent Arkeolojisi ve Zeytinburnu'nun Kent İçindeki Önemi" başlıklı oturumda Prof. Dr. Nurcan Yazıcı Metin, arkeolog Emrah Kahraman ve Prof. Dr. Mustafa Şahin bilgiler paylaştı.

Prof. Dr Şevket Dönmez'in başkanlığındaki "Çok Katmanlılık ve Kültürel Mirasın Korunması" başlıklı son oturumda da Prof. Dr. Füsun Alioğlu, sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz ve mimar Celaleddin Çelik konuştu.

Arkeoloji Müzesi, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu - Son Dakika

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